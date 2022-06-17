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Разработчики презентовали робота-шпиона, который будет помогать ВСУ на фронте

В Запорожье разрабатывают роботов для боевых действий и разведки на фронте

сегодня, 10:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Разработчики презентовали робота-шпиона, который будет помогать ВСУ на фронте

Робот-скаут, фото temerland.com /forbes.ua

Запорожская компания работает над проектом Temerland и разрабатывает беспилотные роботизированные комплексы и платформы для армии. Как пишет Forbes, украинские бойцы получат на передовую робота-скаута линейки "Гном" для разведки позиций оккупантов.

По словам Эдуарда Троценко, гендиректора и владельца Temerland, робот "Гном" оснащен всем необходимым для разведывательных действий и защищен от обнаружения, уничтожения и похищения врагом. Вес "Гнома"-скаута составляет 50 кг, этот робот имеет четыре колеса, электродвигатель, систему навигации, 7,62-миллиметровый пулемет, длинный оптоволоконный кабель, позволяющий поддерживать с роботом широкополосное соединение, которое нельзя определить радиолокацией или тепловизором.

На ютуб-канале компании выложили видео, как робот виглядит. Также там указано, что ГНОМ пройдет боевые испытания на Запорожском фронте.

Робот "Гном" возвращается обратно самостоятельно, может защитить себя, оказать огневую поддержку бойцам, собирать разведданные, доставлять боеприпасы, необходимые вещи, даже эвакуировать раненых. Робот может использоваться для подрыва вражеской техники, перевозки мин, снарядов и т.д.

Компания разработала линейку роботов для разных нужд. ГНОМ-разведчик оснащен смотровой камерой, ГНОМ – передатчик оснащен для развертывания собственной радиосети. ГНОМ с турелью может оказывать огневую поддержку, выполнять диверсионные маневры. Есть ГНОМ с противотанковыми ракетами. ГНОМ "Камикадзе" может перевозить взрывчатку и производить диверсии, ГНОМ – дрономет имеет комплекс для разведки из земли и воздуха. ГНОМ для доставки и поддержки подвозит провизию и боеприпасы, ГНОМ – взрывотехник может производить разминирование.

Сообщается, что армия россии использует военных роботов во время войны в Украине, есть случаи применения роботов-саперов "Уран-6".

Как писал портал "Комментарии", в Северодонецке для войск и гражданских существует химическая угроза из-за расположения в городе химических заводов и активных боев.



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Источник: https://forbes.ua/inside/ukrainski-boyovi-roboti-priednayutsya-do-borotbi-proti-rosiyskikh-zagarbnikiv-16062022-6634?utm_source=Telegram&utm_medium=post
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