Подводный робот Slocum G2 Glider успешно завершил путешествие по Атлантике

Разработанный американской компанией Teledyne Webb Research подводный робот Slocum G2 Glider успешно завершил круговое путешествие по Атлантике. Он преодолел в общей сложности 22 744 километра за четыре года. Об этом сообщает издание Вокруг света.

Путешествие проходило в четыре этапа. После каждого из них робот проходил чистку корпуса и замену аккумуляторных батарей. Беспилотный подводный аппарат был выпущен в 2011 году и получил имя "Сильбо" – в честь свистящего языка, который используют жители канарского острова Гомера для общения на расстоянии.

Своё первое подводное путешествие из Исландии на Канарские острова робот совершил в 2011 году. В в 2016 аппарат прошёл модернизацию и обзавелся более ёмкими батареями.

В первый этап атлантического путешествия "Сильбо" отправился в 2016 году с мыса Кейп-Код (штат Массачусетс, США) в Ирландию. На этом отрезке аппарат преодолел 6557 километров за 330 дней. В Ирландии робот прошёл чистку и замену батарей. Затем "Сильбо" отправился из Ирландии на Канарские острова, преодолев 3695 километров за 178 дней. Там ему также заменили батареи.

Затем аппарат уплыл на остров Сент-Томас из группы американских Виргинских островов. Путь до этой точки составил 6256 километров, на его преодоление потребовалось 418 дней.

В ходе заключительного этапа путешествия подводный робот проплыл 6236 километров за 348 дней до острова Мартас-Винъярд, расположенного на юго-востоке штата Массачусетс. Во время путешествия аппарат собирал данные о состоянии воды и течениях, а также опробовал несколько алгоритмов энергосбережения.

Как сообщало издание "Комментарии", робот научился зашивать рваные раны.

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