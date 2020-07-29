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Главная Новости IT роботы Подводный робот Slocum G2 Glider успешно завершил путешествие по Атлантике
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Подводный робот Slocum G2 Glider успешно завершил путешествие по Атлантике

Во время путешествия роботу четыре раза чистили корпус и меняли аккумуляторные батареи

сегодня, 13:57
Автор:

Павел Зинченко
Подводный робот Slocum G2 Glider успешно завершил путешествие по Атлантике

Разработанный американской компанией Teledyne Webb Research подводный робот Slocum G2 Glider успешно завершил круговое путешествие по Атлантике. Он преодолел в общей сложности 22 744 километра за четыре года. Об этом сообщает издание Вокруг света.

Путешествие проходило в четыре этапа. После каждого из них робот проходил чистку корпуса и замену аккумуляторных батарей. Беспилотный подводный аппарат был выпущен в 2011 году и получил имя "Сильбо" – в честь свистящего языка, который используют жители канарского острова Гомера для общения на расстоянии.

Своё первое подводное путешествие из Исландии на Канарские острова робот совершил в 2011 году. В в 2016 аппарат прошёл модернизацию и обзавелся более ёмкими батареями.

В первый этап атлантического путешествия "Сильбо" отправился в 2016 году с мыса Кейп-Код (штат Массачусетс, США) в Ирландию. На этом отрезке аппарат преодолел 6557 километров за 330 дней. В Ирландии робот прошёл чистку и замену батарей. Затем "Сильбо" отправился из Ирландии на Канарские острова, преодолев 3695 километров за 178 дней. Там ему также заменили батареи.

Затем аппарат уплыл на остров Сент-Томас из группы американских Виргинских островов. Путь до этой точки составил 6256 километров, на его преодоление потребовалось 418 дней.

В ходе заключительного этапа путешествия подводный робот проплыл 6236 километров за 348 дней до острова Мартас-Винъярд, расположенного на юго-востоке штата Массачусетс. Во время путешествия аппарат собирал данные о состоянии воды и течениях, а также опробовал несколько алгоритмов энергосбережения.

Как сообщало издание "Комментарии", робот научился зашивать рваные раны.


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