KFC открывает «ресторан будущего» с роботами в Москве

Популярный во всем мире ресторан быстрого питания KFC анонсировал открытие нового "ресторана будущего" в российской столице с минимальным контактом и взаимодействиями между сотрудниками заведения и посетителями. Об этом сообщили в издании TJournal.

"Ресторан будущего" планируют открыть в Москве уже в июне 2020 года возле станции метро "Бутырская". В компании KFC рассказали, что заведение будет работать без касс — вместо них планируют использовать терминалы, а для ускоренного оформления заказов гостям предложат пройти биометрическую идентификацию.

Такая система сможет превращать фото лица в специальный цифровой код для оплаты. Технология запомнит этот код и в будущем посетителю не придется проходить идентификацию заново.

Заказы попадают в зал по конвейеру с кухни, а специальная роботизированная рука помещает их в специальные ячейки хранения, где гости смогут забрать заказы. Дверца открывается с помощью системы распознавания лиц.

Также в ресторане будут работать менеджер и хостес для помощи клиентам. В KFC хотят создать ресторан в качестве "инкубатора инновационных идей".

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