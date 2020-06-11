KFC открывает «ресторан будущего» с роботами в Москве

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Антон Корнилов
Популярный во всем мире ресторан быстрого питания KFC анонсировал
открытие нового "ресторана будущего" в российской столице с минимальным
контактом и взаимодействиями между сотрудниками заведения и посетителями. Об
этом сообщили в издании TJournal.
"Ресторан будущего" планируют открыть в Москве уже в июне
2020 года возле станции метро "Бутырская". В компании KFC рассказали,
что заведение будет работать без касс — вместо них планируют использовать
терминалы, а для ускоренного оформления заказов гостям предложат пройти
биометрическую идентификацию.
Такая система сможет превращать фото лица в специальный
цифровой код для оплаты. Технология запомнит этот код и в будущем посетителю не
придется проходить идентификацию заново.
Заказы попадают в зал по конвейеру с кухни, а специальная
роботизированная рука помещает их в специальные ячейки хранения, где гости
смогут забрать заказы. Дверца открывается с помощью системы распознавания лиц.
Также в ресторане будут работать менеджер и хостес для
помощи клиентам. В KFC хотят создать ресторан в качестве "инкубатора инновационных
идей".
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