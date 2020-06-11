kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.06.2020

BTC/USD

9877.12

ETH/USD

248.28

LTC/USD

46.66

НБУ 11.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT роботы KFC открывает «ресторан будущего» с роботами в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

KFC открывает «ресторан будущего» с роботами в Москве

KFC будет использовать роботов

сегодня, 00:03
Автор:

Антон Корнилов
KFC открывает «ресторан будущего» с роботами в Москве

Популярный во всем мире ресторан быстрого питания KFC анонсировал открытие нового "ресторана будущего" в российской столице с минимальным контактом и взаимодействиями между сотрудниками заведения и посетителями. Об этом сообщили в издании TJournal.

"Ресторан будущего" планируют открыть в Москве уже в июне 2020 года возле станции метро "Бутырская". В компании KFC рассказали, что заведение будет работать без касс — вместо них планируют использовать терминалы, а для ускоренного оформления заказов гостям предложат пройти биометрическую идентификацию.

Такая система сможет превращать фото лица в специальный цифровой код для оплаты. Технология запомнит этот код и в будущем посетителю не придется проходить идентификацию заново.

Заказы попадают в зал по конвейеру с кухни, а специальная роботизированная рука помещает их в специальные ячейки хранения, где гости смогут забрать заказы. Дверца открывается с помощью системы распознавания лиц.

Также в ресторане будут работать менеджер и хостес для помощи клиентам. В KFC хотят создать ресторан в качестве "инкубатора инновационных идей".

Как сообщал портал "Комментарии", клон TikTok удалили из Play Store после обвинений в плагиате.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tjournal.ru/tech/177093-kfc-otkroet-v-moskve-restoran-budushchego-s-roborukoy-dlya-vydachi-zakazov
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!