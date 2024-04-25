Американская компания выпустила робота-собаку с огнеметом: сколько стоит



















В Огайо, США, местная компания Throwflame представила инновационное изобретение. Это первая в мире роботизированная "собака" с установленным огнеметом, названная Thermonator. Этот робот предназначен для выполнения широкого спектра задач: от сельскохозяйственных выжиганий до создания спецэффектов в кинематографе.

Впродажу поступила собака-робот, выпускающая огонь

Thermonator оснащен последними технологиями: он имеет лидарную картографию, систему навигации от первого лица (FPV), а также продвинутую систему предотвращения столкновений. Дополнительно робот снабжен лазерным прицелом, который позволяет точно наводить огонь на расстояние до 30 футов (приблизительно 9 метров).





Компания Throwflame заявляет, что такие технологии позволяют использовать Thermonator не только в традиционных сферах, но и в новых, таких как уборка снега и льда с помощью огня. Робот также способен создавать захватывающие спецэффекты, что делает его идеальным инструментом для кинопроизводства.

Однако, несмотря на свои внушительные способности, Thermonator доступен как для личного, так и для коммерческого использования по цене в 9 420 долларов (примерно 373 тысячи гривен). Важно отметить, что в США использование огнеметов не подпадает под строгий контроль и не считается огнестрельным оружием по классификации Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Однако компания настоятельно рекомендует своим клиентам строго соблюдать все местные законы и правила.

Thermonator представляет собой пример того, как новейшие технологии могут быть адаптированы для различных целей, обеспечивая безопасность и эффективность в работе.