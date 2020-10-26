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WhatsApp представил новые функции - что известно

В настоящее время новые функции проходят тестирование и вскоре должны появиться во всем мире

сегодня, 21:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

Новое обновление для WhatsApp, вышедшее на днях и проходящее тестирование, вносит в работу мобильного приложения ряд интересных новых функций. Об этом сообщает портал techno.bigmir.net.

WhatsApp представил новые функции - что известно

Во-первых, обновление дает возможность присоединяться к пропущенным звонкам. До сегодняшнего дня, при пропущенном вызове в режиме "конференции", вы не сможете присоединиться к разговору. Исключение составляют случаи, когда кто-то из собеседников добавит вас. При обновлении приложения появляется возможность присоединиться к пропущенной беседе, если она все еще длится. Просто откройте WhatsApp, и на экране появится приглашение присоединиться к групповому вызову.

Также известно, что создатели WhatsApp кроме идентификации отпечатком пальцев, делают попытки внедрения функции разблокировки лица. Согласно новой версии обновления, приложение возможно будет открыть любым удобным вам способом биометрической аутентификации, доступной на смартфоне – с помощью отпечатка пальцев либо разблокировки лицом. 

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