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Выпуск iPhone 13 перенесли на год: в чем причина

Смартфон iPhone 13 от Apple должен был выйти в сентябре 2021 года

сегодня, 14:35
Автор:

Кириєнко Анна

В этом году компания Apple выпустит смартфоны серии iPhone 12s. Об этом написал китайский журнал ChinaMobole.

Выпуск iPhone 13 перенесли на год: в чем причина

iPhone 13 от Apple задержат на год - причины. Фото: ixbt.com

Именно это и стало главной причиной, почему руководство компании перенесет выпуск iPhone 13 на 2022 год.

Представители бренда не спешат с выпуском новой модели. Они решили усовершенствовать уже существующий iPhone 12. По словам ресурса, улучшенный вариант смартфона будет минимально отличаться от первоначального формата.

Главные отличия заключаются в уменьшенном экранном вырезе под сенсор Face ID и дисплеем с увеличенной частотой обновления. Эта модель будет иметь встроенный новейший чип Apple A15 Bionic.

Компания не исключает версий о выпуске iPhone 12s, 12s mini, 12s Pro и 12s Pro Max.

Напомним, что ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко сообщил, что новенький iPhone 13 будет выпущен без задержек. Традиционная презентация должна была состояться в сентябре 2021, а первая партия смартфонов имела производиться уже летом того же года.

Также, японское издание MacOtakara рассказало, что весной 2021 корпорация Apple готовится выпустить новые наушники с активным шумоподавлением AirPods Pro. Наушники будут иметь меньшие габариты по сравнению со своими предшественниками.

Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что акции Apple ненадолго поднялись до внутридневного рекорда, продолжив рост на конец года, который укрепил ее преимущество над Amazon как лидера среди крупнейших технологических компаний в 2020 году. Акции Apple в декабре выросли на 16% на фоне признаков высокого спроса на модели iPhone 12 и оптимизма по созданию беспилотных автомобилей.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/18/iphone12s/
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