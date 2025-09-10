logo

В Верховной Раде предложили правоохранителям приобрести новые айфоны
В Верховной Раде предложили правоохранителям приобрести новые айфоны

Даниил Гетманцев подчеркнул, что в Украине процветает контрабанда

10 сентября 2025, 11:41
Apple анонсировала продажи iPhone 17 Pro и Pro Max, топовые модели в своей новой линейке iPhone 17, наряду с обычным iPhone 17 и "сверхтонким" iPhone Air.

Стоимость iPhone 17 Pro стартует от $1099, Pro Max – от $1199. Предварительные заказы открываются в эту пятницу, а полноценные продажи стартуют 19 сентября.

Однако в Украине на топовых маркет-плейсах уже стартовали продажи новых айфонов, а некоторые продавцы предлагают новый смартфон за 150 тысяч гривен.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на фоне этих продаж обратился к налоговикам и БЭБ:

"Не хочу показаться скучным, но все же предложу к концу сентября – в октябре ГНС приобрести в пределах контрольно-проверочной работы новые iPhone 17 в сетях известных магазинов, а еще лучше в интернет-сетях.

Можно совместно с БЭБ.

Но не забыть правильно оформить изъятие контрабандного товара".

Нардеп подчеркнул, что нет "лучшего" показателя "работы" правоохранителей и фискалов, чем полномасштабная реклама на мощнейших рекламных площадках страны контрабандистов и их контрабандных новинок.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как во время нашествия саранчи жители пострадавших областей выставили ее на продажу в виде живого, сушеного или замороженного корма для рептилий, белковой добавки или наживки на сома — цена стартует от 9 гривен за штуку. Саранчу продают с самовывозом через платформы объявлений — в основном в Запорожье. Масштаб заражения составил более 2900 гектаров, что заставило регион объявить особый режим реагирования.



