Apple анонсировала продажи iPhone 17 Pro и Pro Max, топовые модели в своей новой линейке iPhone 17, наряду с обычным iPhone 17 и "сверхтонким" iPhone Air.

В Верховной Раде предложили правоохранителям приобрести новые айфоны

Стоимость iPhone 17 Pro стартует от $1099, Pro Max – от $1199. Предварительные заказы открываются в эту пятницу, а полноценные продажи стартуют 19 сентября.

Однако в Украине на топовых маркет-плейсах уже стартовали продажи новых айфонов, а некоторые продавцы предлагают новый смартфон за 150 тысяч гривен.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на фоне этих продаж обратился к налоговикам и БЭБ:

"Не хочу показаться скучным, но все же предложу к концу сентября – в октябре ГНС приобрести в пределах контрольно-проверочной работы новые iPhone 17 в сетях известных магазинов, а еще лучше в интернет-сетях. Можно совместно с БЭБ. Но не забыть правильно оформить изъятие контрабандного товара".

Нардеп подчеркнул, что нет "лучшего" показателя "работы" правоохранителей и фискалов, чем полномасштабная реклама на мощнейших рекламных площадках страны контрабандистов и их контрабандных новинок.

