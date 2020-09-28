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В работе Android начались сбои по всему миру

Основная проблема, о которой пишут пользователи, - не работает многозадачность

28 сентября 2020, 11:21 comments608
Автор:

Владимир Лавский

Мобильные телефоны и другие гаджеты, которые работают на платформе Android 11, некачественно реагируют на переключения приложений. Об этом сообщает портал Android Police, обративший внимание на бесконечные жалобы владельцев Android 11. 

В работе Android начались сбои по всему миру

По данным источника, операционная система "не тянет" переключение между несколькими приложениями. То есть, программы, которые работают в фоновом режиме, автоматически закрываются, и одновременно не получается открыть сразу несколько. Если же пользователь захочет это сделать, то его автоматически будет выбрасывать на главную страницу гаджета. 

Как отмечается, у некоторых пользователей данную проблему удалось решить после того, как устройство перезагрузилось, однако выходом из ситуации это не является. 

Напомним, версия Android 11 вышла в сентябре этого года. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Android TV может изменить свое название. Согласно неофициальным сообщениям, Google планирует переименовать Android TV в Google TV.


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