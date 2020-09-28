В работе Android начались сбои по всему миру

Мобильные телефоны и другие гаджеты, которые работают на платформе Android 11, некачественно реагируют на переключения приложений. Об этом сообщает портал Android Police, обративший внимание на бесконечные жалобы владельцев Android 11.

По данным источника, операционная система "не тянет" переключение между несколькими приложениями. То есть, программы, которые работают в фоновом режиме, автоматически закрываются, и одновременно не получается открыть сразу несколько. Если же пользователь захочет это сделать, то его автоматически будет выбрасывать на главную страницу гаджета.

Как отмечается, у некоторых пользователей данную проблему удалось решить после того, как устройство перезагрузилось, однако выходом из ситуации это не является.

Напомним, версия Android 11 вышла в сентябре этого года.

Как ранее сообщали "Комментарии", Android TV может изменить свое название. Согласно неофициальным сообщениям, Google планирует переименовать Android TV в Google TV.

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