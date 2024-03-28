Уникальный экземпляр iPhone ушел с молотка за более 5 млн грн

На одном из аукционов был продан запечатанный экземпляр первого iPhone, выпущенного почти 17 лет назад. Устройство с 4 ГБ встроенной памяти, которое никогда не было вскрыто с момента своего приобретения, ушло с молотка за 130 027 долларов США, что эквивалентно более чем 5 млн украинских гривен.

Редкую версию первого iPhone продали на аукционе

Эта модель iPhone, имеющая всего 4 ГБ встроенной памяти, является особенно редким экземпляром. Apple выпускала такие телефоны всего несколько месяцев после запуска первого поколения в 2007 году, после чего изъяла их с продаж из-за недостаточного объема памяти. Именно ограниченный период выпуска и делает данную модель невероятно привлекательной для коллекционеров.

Стоит отметить, что достигнутая цена, хоть и впечатляет, не является рекордной для рынка. Прошлым летом аналогичная модель первого iPhone была продана за 190 000 долларов США. Однако та модель принадлежала одному из разработчиков Apple, что, несомненно, добавило к ее стоимости.

Запечатанные экземпляры iPhone любой модели остаются в числе самых желанных объектов для коллекционеров. Несмотря на то что большинство из таких устройств сегодня уже не подлежит использованию в качестве телефона, их ценность не уменьшается.

Когда в 2007 году iPhone впервые появился на рынке, его стартовая цена составляла 499 долларов США за модель с 4 ГБ встроенной памяти и 599 долларов США за версию с 8 ГБ.

“Комментарии” писали, что аналитики выделили основные тенденции рынка смартфонов на 2024 год, с акцентом на лучшие бюджетные модели Android. Они нашли три смартфона, отличающиеся на фоне других своими возможностями и стоимостью, предлагая потребителям наилучшее соотношение цены и качества.