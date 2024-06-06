ТОП-5 бюджетных смартфонов 2024 года

В 2024 году эксперты портала CNET составили рейтинг лучших бюджетных смартфонов, предложив потребителям выгодные варианты, которые сочетают в себе качество сборки, продолжительную поддержку и отличные технические характеристики по разумной цене.

Лучшие бюджетные смартфоны 2024 года

Google Pixel 6A

Google Pixel 6A за цену менее $350 предлагает пользователям превосходные камеры, мощный процессор и многолетнюю поддержку обновлений. Этот смартфон отличается "чистым" Android, который обеспечивает быстрое получение обновлений и новых функций.

Samsung Galaxy A03S

Стоимостью всего в $160, Samsung Galaxy A03S является идеальным выбором для тех, кто не гонится за высокими технологиями, но требует надежности и долгосрочной поддержки, обещающей минимум четыре года обновлений безопасности.

iPhone SE (2022)

iPhone SE (2022) предлагает пользователям современные функции в классическом дизайне. Этот компактный смартфон оснащен чипом Apple A15 Bionic и поддержкой 5G, что делает его одним из самых доступных и функциональных устройств на рынке.

Samsung Galaxy A54

За $450 Galaxy A54 представляет собой привлекательный выбор с AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма, который отображает яркое изображение с частотой обновления 120 Гц. Смартфон также хорошо справляется с задачами автономности и качества съемки.

Google Pixel 7A

Pixel 7A, стоимостью $500, предлагает топовую сборку, минималистичный дизайн, мощный процессор Tensor G2 и отличную камеру, которая в слепых тестах превзошла многих флагманов.

Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro+ предлагает отличное соотношение цены и качества, особенно благодаря своему AMOLED-дисплею и высокопроизводительной камере с главным датчиком 108 МП. Смартфон также поддерживает быструю зарядку и имеет батарею, способную выдерживать интенсивное использование на протяжении всего дня.

Moto G Power (2024)

Moto G Power известен своей выдающейся автономностью. Модель 2024 года сохраняет эту традицию с аккумулятором на 5000 мАч, что обеспечивает до трех дней работы без подзарядки. Телефон также оснащен надежным процессором и системой тройной камеры, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет долговечность по доступной цене.

Oppo A74

Oppo A74 привлекает внимание своим элегантным дизайном и тонким корпусом. Смартфон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-экраном, что редкость в этом ценовом сегменте. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку и имеет квадрокамеру, что делает его привлекательным выбором для любителей фотографии.

Xiaomi Poco M4 Pro

Xiaomi Poco M4 Pro предлагает выдающуюся производительность благодаря своему процессору MediaTek Dimensity 810 и поддержке 5G. Смартфон также имеет большую батарею и поддерживает быструю зарядку, что делает его отличным выбором для активных пользователей.

Tecno Camon 17

Tecno Camon 17 целится в аудиторию, заинтересованную в фотографии и медиа. Он оснащен большим 6,8-дюймовым дисплеем и четырехъядерной камерой, что необычно для бюджетной категории. Также смартфон поддерживает быструю зарядку и имеет солидный дизайн.

Выбирая бюджетный смартфон в 2024 году, люди получают не только устройство для связи, но и мощный инструмент для работы и развлечений. Рассмотренные модели демонстрируют, что доступность не исключает инноваций и качества.