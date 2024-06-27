Топ-10 доступных смартфонов с лучшей камерой на 2024 год

Смартфон это не просто средство связи, это полноценный инструмент для работы, учёбы и творчества. Поэтому выбор мобильного устройства становится крайне важным решением. В 2024 году рынок предлагает широкий ассортимент моделей, но мы сосредоточились на поиске лучших бюджетных смартфонов, которые сочетают в себе доступность, высокое качество камеры и отличные рабочие характеристики. Наш обзор поможет вам определиться с выбором, не переплачивая за бренд.

Лучшие смартфоны для фотографии по доступной цене

1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi продолжает радовать потребителей высококачественными и доступными устройствами. Redmi Note 10 Pro стал настоящим прорывом в сегменте бюджетных смартфонов благодаря своему 108-мегапиксельному сенсору, который позволяет получать изображения, сравнимые по качеству с профессиональными фотокамерами. Аппарат поддерживает дисплей с частотой обновления 90 Гц, что делает визуальный опыт использования более плавным и приятным. Добавьте сюда доступную цену, и получится идеальный выбор для широкой аудитории пользователей.





2. Realme GT

Смартфон Realme GT выделяется на фоне конкурентов не только благодаря яркому дизайну, но и впечатляющим техническим характеристикам. Оснащённый процессором Snapdragon 888, он предлагает отличную производительность, которая удовлетворит даже самых требовательных пользователей. Смартфон также поддерживает современные технологии быстрой зарядки и имеет высокую частоту обновления экрана, что делает его отличным выбором для игр и мультимедиа.





3. OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G идеально подходит тем, кто ищет флагманские возможности по разумной цене. Это устройство сочетает в себе мощные технические характеристики, включая чип Dimensity 1200 и до 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и плавную работу. Камера на 50 МП позволяет делать яркие и детализированные фотографии, что делает Nord 2 одним из лучших предложений в среднем ценовом сегменте.





4. Google Pixel 5a

Смартфон Google Pixel 5a — это пример того, как можно совместить доступную цену с высоким качеством фотографий. Устройство использует продвинутое программное обеспечение для обработки изображений, благодаря чему фото получаются яркими и четкими даже в условиях недостаточного освещения. Увеличенный до 6,34 дюймов экран делает модель более привлекательной для просмотра медиа и работы с приложениями.





5. Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite 5G от Xiaomi продолжает традиции бренда в создании инновационных и стильных устройств. С весом всего 159 грамм и толщиной 6,8 мм, этот смартфон один из самых легких и тонких в своем классе. Три задние камеры, включая 64-мегапиксельную основную, предоставляют широкие возможности для фотографии, а яркий AMOLED-экран гарантирует отличное качество изображения.





6. iPhone SE (2020)

iPhone SE (2020) продолжает заслуженную популярность среди любителей продукции Apple, предлагая сочетание флагманских характеристик по более низкой цене. Смартфон оснащен чипом A13 Bionic, который обеспечивает высокую производительность и эффективность. Компактный размер и классический дизайн делают его идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль.





7. Realme 8 Pro

Realme 8 Pro впечатляет своими камерами высокого разрешения и доступной ценой, делая его отличным выбором для любителей фотографии. 108-мегапиксельная камера позволяет зафиксировать мельчайшие детали сцены, делая каждый снимок ярким и насыщенным.





8. Honor 50

Honor 50 предлагает комбинацию элегантного дизайна и мощных функций. 32-мегапиксельная селфи-камера идеальна для создания высококачественных портретов, а длительное время работы от аккумулятора обеспечивает его надежность и удобство использования в течение дня.

9. Samsung Galaxy A52 5G

Galaxy A52 5G от Samsung выделяется среди бюджетных моделей благодаря впечатляющей производительности и качественной камере. Смартфон оборудован дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц, что делает визуальный опыт особенно плавным.





10. OnePlus Nord

OnePlus Nord представляет собой прекрасное сочетание стиля, мощности и доступности. Множество функций и умеренная цена делают его идеальным выбором для широкой аудитории.



