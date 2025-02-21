Стоит ли iPhone 16e ваших денег: сравнение с другими моделями



















Apple представила свою самую бюджетную новинку – iPhone 16e, пришедший на смену iPhone SE 3-го поколения. Смартфон получил актуальные технологии, в том числе Apple Intelligence и Face ID, но достаточно ли этого для апгрейда? Разбираемся, стоит ли обновляться, сравнивая 16e с iPhone 12, 13, 14 и даже 15.

iPhone 16e. Фото из открытых источников

Что нового в iPhone 16e

Бюджетный iPhone получил современные фишки – поддержку Apple Intelligence, USB-C, Face ID и 48-мегапиксельную основную камеру. В то же время, компания оставила привычный вырез на экране и отказалась от ультраширокой камеры. Начальная цена – 599 долларов.





iPhone 12 vs iPhone 16e

По сравнению с iPhone 12 новинка предлагает более яркий OLED-дисплей (800 нит против 625), современный чип A18 вместо A14 и существенно улучшенную автономность – 26 часов видеопросмотра против 17. Также появилась новая "Кнопка действия", которая заменила переключатель беззвучного режима. Однако ультраширокую камеру убрали.

iPhone 13/14 vs iPhone 16e

Если у вас iPhone 13 или 14, разница будет незначительной. Смартфоны имеют одинаковый дизайн и экран, но 16e оснащен чипом A18, что дает больше мощности. Также возросла автономность, а 48-Мп камера позволяет делать более качественные фото и двукратный оптический зум без потери качества. Минус – отсутствие ультраширокого объектива.

iPhone 15 vs iPhone 16e

Здесь ситуация неоднозначна. iPhone 15 имеет более яркий дисплей (1000 нит) и Dynamic Island вместо старой "челки". К тому же графический процессор у 15-й модели более мощный (5 ядер против 4 у 16e). Однако новинка берет реванш автономностью (26 часов против 20) и возможностью работы с Apple Intelligence благодаря 8 ГБ ОЗУ.

Стоит ли обновляться в 2025 году

Если вы используете iPhone 12, iPhone 13 или iPhone SE 2022 года, переход на 16e оправдан: вы получите современный процессор, USB-C и усовершенствованную камеру. А вот владельцам iPhone 15 стоит подумать – новинка проигрывает в дисплее и графике, хотя выигрывает в автономности и ИИ-функциях. Поэтому выбирать следует с учетом собственных нужд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Apple готовится к выпуску iOS 18.4 – очередного обновления, которое может принести важные изменения для пользователей iPhone. Ожидается улучшенная стабильность, новые функции безопасности и обновления для Safari. Кроме того, компания может добавить новые эмодзы и усовершенствовать работу Siri. Релиз уже не за горами, что изменится в iPhone уже скоро читайте по ссылке.