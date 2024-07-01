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Рейтинг самых мощных Android-смартфонов: неожиданный лидер

Производительность без компромиссов: ROG Phone 8 Pro демонстрирует мощь Snapdragon 8 Gen 3

сегодня, 16:36
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последнем обновлении всемирно известного бенчмарка AnTuTu произошли значительные изменения в списке самых мощных смартфонов Android. На вершине списка теперь располагается Asus ROG Phone 8 Pro, сместивший с пьедестала прежнего лидера Oppo Find X7.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов: неожиданный лидер

Составлен рейтинг самых мощных и быстрых Android-смартфонов

Этот смартфон, работающий на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, показал впечатляющий результат в более чем 2,13 миллиона баллов по версии AnTuTu, подтверждая свое доминирование в текущем рейтинге.

Согласно экспертам, одной из ключевых особенностей Asus ROG Phone 8 Pro является его продвинутая система охлаждения, которая предотвращает троттлинг даже при высоких нагрузках. Это гарантирует стабильность и высокую производительность устройства, что особенно важно для игр и мультимедийных приложений, требовательных к ресурсам.

В обновленном списке также присутствуют другие выдающиеся модели, занимающие лидирующие позиции. Oppo Find X7, хотя и потерял лидерство, все еще остается в топ-3, наряду с iQOO Neo S9 Pro, которые демонстрируют высокие результаты на чипсетах MediaTek Dimsnity 9300 и Dimsnity 9300+ соответственно.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов: неожиданный лидер - фото 2

Интересно отметить, что в текущем рейтинге отсутствуют устройства от таких известных брендов как Samsung и Xiaomi, что может указывать на сдвиг в преимуществах производительности между различными производителями. Большинство лидеров рейтинга базируются на процессорах Qualcomm, однако MediaTek также занимает значительную долю с четырьмя устройствами в списке.

AnTuTu также выделил лучшие устройства среднего класса, где лидером стал OnePlus Ace 3V. Этот смартфон стал первым, кто использовал чип Snapdragon 7+ Gen 3, показывающий производительность на уровне предшественников топового класса. В этом сегменте следом за ним располагаются Realme GT Neo6 SE и Redmi K70E, подчеркивающие растущую конкуренцию и инновации в среднем ценовом сегменте.



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Источник: https://www.unian.net/techno/gadgets/samye-moshchnye-smartfony-2024-eti-devaysy-vryad-li-kogda-to-ustareyut-12682833.html
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