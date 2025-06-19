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Популярный смартфон запрещен на всех самолетах в США: какая причина

Почему смартфон Samsung Galaxy Note 7 запрещен в самолетах США.

сегодня, 15:07
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Автор:
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Slava Kot

Популярный смартфон Samsung Galaxy Note 7 запрещен на авиалиниях по всей территории США. Телефон внесли в список запрещенных для полетов Управление транспортной безопасности после сообщений о перегреве и возгорании смартфона.

Популярный смартфон запрещен на всех самолетах в США: какая причина

Samsung Galaxy Note 7 запрещен на самолетах в США. Фото из открытых источников

Пользователь TikTok под ником malckbro опубликовал ролик, который за короткое время собрал более 2,5 миллиона просмотров. На кадрах видна табличка на борту самолета с предупреждением.

"Предмет запрещен FAA. Samsung Galaxy Note 7. Лицам НЕЛЬЗЯ перевозить это устройство с собой, в ручной клади или в зарегистрированном багаже на рейсах в, из или в пределах США" — говорится в предупреждении.

Популярный смартфон запрещен на всех самолетах в США: какая причина - фото 2

Samsung Galaxy Note 7 запрещен на самолетах в США

В 2016 году появились первые сообщения о том, что смартфоны этой модели перегревались, дымились и загорались. В одном из случаев это привело к эвакуации самолета. Расследование выявило, что причина заключалась в дефекте аккумуляторов, а именно в недостаточном изоляционном материале внутри батарей, что приводило к короткому замыканию. Компания Samsung публично признала ошибку.

"Мы берем на себя ответственность за нашу неспособность окончательно выявить и проверить возникшие проблемы в процессе проектирования и производства аккумулятора", — говорилось в официальном заявлении компании.

После серии инцидентов Galaxy Note 7 отозвали с рынка, а компания понесла убытки более чем на 5,3 миллиарда долларов.

Согласно указу Министерства транспорта США, Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Управления безопасности трубопроводов и опасных материалов все смартфоны Galaxy Note 7 запрещено перевозить авиатранспортом в США, как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Индии взорвался телефон в постели и убил женщину.

Также "Комментарии" писали, что в США на борту самолета у пассажира загорелся смартфон.



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Источник: https://www.tiktok.com/@malckbro/video/7512934964728450334
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