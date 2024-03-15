Опубликовали рейтинг телефонов с лучшей камерой: список

В последнем обновлении рейтинга мобильных камер от лаборатории DxOMark произошли значительные изменения. Новым лидером, установившим стандарты в области мобильной фотографии и видеосъемки, стал Oppo Find X7 Ultra. Этот смартфон, дебютировавший на рынке в начале января, показал впечатляющие результаты, собрав 157 баллов из возможных. Его оценки за фото и видео составили поразительные 156 баллов, что позволило ему разделить первое место с другим выдающимся устройством – Huawei Mate 60 Pro+.

Назван смартфон с лучшей в мире камерой

В контексте данного соревнования стоит отметить, что Huawei P60 Pro и iPhone 15 Pro Max, набрали 156 и 154 балла соответственно. Google Pixel 8 Pro, замыкая топ-5, также показал себя с высокой стороны, подтверждая высокий уровень конкуренции в сегменте флагманских камерофонов.

Специалисты DxOMark отметили, что Oppo Find X7 Ultra не имеет реальных недостатков в фоторежиме, похваляя устройство за исключительную цветопередачу, баланс белого, естественный эффект боке и впечатляющую детализацию при использовании зума. Кроме того, точная экспозиция при съемке в различных условиях освещения позволяет получать изображения высокого качества.

Oppo Find X7 Ultra оснащен внушительной основной камерой с четырьмя датчиками по 50 Мп каждый и уникальными надстройками от известного бренда Hasselblad, что делает его идеальным инструментом для любителей мобильной фотографии. К тому же, устройство стало первым на рынке со встроенными двумя перископными модулями, что еще больше расширяет его возможности в области фото и видеосъемки.

На данный момент Oppo Find X7 Ultra доступен эксклюзивно на китайском рынке, с ценой в диапазоне от 6 до 7 тысяч юаней (эквивалентно примерно от 32 до 38 тысяч гривен или от $845 до $985).