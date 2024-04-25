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Ограничение доступа к Telegram для пользователей iPhone в Украине: требование Apple

Apple требует от Telegram ограничить доступ к пророссийским каналам в Украине

сегодня, 11:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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Компания Apple потребовала от администрации мессенджера Telegram внести изменения, которые ограничат доступ к пророссийским телеграм-каналам для пользователей в Украине. По информации от основателя Telegram, Павла Дурова, эти меры затронут исключительно пользователей iPhone с украинскими SIM-картами, в то время как сами каналы останутся доступны через веб-версию мессенджера и на устройствах с операционной системой Android.

Ограничение доступа к Telegram для пользователей iPhone в Украине: требование Apple

Ограничение доступа к Telegram для пользователей iPhone в Украине:

Дуров уточнил, что получает официальные запросы от Apple, предупреждающие о возможных изменениях в работе приложения на территории Украины. В своём заявлении Дуров подчеркнул, что для сохранения доступности сервиса для всех пользователей, Telegram вынужден принимать во внимание требования магазинов приложений, таких как App Store.

“Мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений – написал создатель мессенджера в своем канале.

Также стало известно, что в случае игнорирования этих требований, Telegram может столкнуться с угрозой удаления из App Store, что может значительно сказаться на доступности сервиса. Основатель Telegram выразил свою позицию, заявив, что лично он против ограничения доступа к каким-либо каналам, но должен учитывать внешние обстоятельства.

Кроме того, Дуров отметил, что Telegram активно борется с распространением контента, который может быть использован для координации военных действий или насилия, в том числе путем блокировки аккаунтов и ботов, публикующих чувствительные данные или координаты для возможных ударов.



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Источник: https://www.unian.net/techno/telegram-blokirovka-v-ukraine-na-iphone-mogut-zablokirovat-telegram-12615765.html
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