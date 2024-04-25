Ограничение доступа к Telegram для пользователей iPhone в Украине: требование Apple

Компания Apple потребовала от администрации мессенджера Telegram внести изменения, которые ограничат доступ к пророссийским телеграм-каналам для пользователей в Украине. По информации от основателя Telegram, Павла Дурова, эти меры затронут исключительно пользователей iPhone с украинскими SIM-картами, в то время как сами каналы останутся доступны через веб-версию мессенджера и на устройствах с операционной системой Android.

Ограничение доступа к Telegram для пользователей iPhone в Украине:

Дуров уточнил, что получает официальные запросы от Apple, предупреждающие о возможных изменениях в работе приложения на территории Украины. В своём заявлении Дуров подчеркнул, что для сохранения доступности сервиса для всех пользователей, Telegram вынужден принимать во внимание требования магазинов приложений, таких как App Store.

“Мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений – написал создатель мессенджера в своем канале.

Также стало известно, что в случае игнорирования этих требований, Telegram может столкнуться с угрозой удаления из App Store, что может значительно сказаться на доступности сервиса. Основатель Telegram выразил свою позицию, заявив, что лично он против ограничения доступа к каким-либо каналам, но должен учитывать внешние обстоятельства.

Кроме того, Дуров отметил, что Telegram активно борется с распространением контента, который может быть использован для координации военных действий или насилия, в том числе путем блокировки аккаунтов и ботов, публикующих чувствительные данные или координаты для возможных ударов.