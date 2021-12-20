Обвал турецкой лиры: в Турции устройства Apple подорожали почти в два раза за месяц

Из-за падения местной валюты в Турции сильно подорожали устройства от американской компании Apple. Об этом пишет издание IXBT.

Apple. Фото из открытых источников

Сообщается, что в прошлом месяце Apple приостановила продажу своих устройств в Турции из-за падения лиры. Позже продажи были восстановлены, однако, как пишет СМИ, в среднем цена на гаджеты выросла на 25%.

В конце прошлой недели произошло новое повышение цен на устройства Apple в Турции. Причиной для этого также послужило падение местной валюты.

В материале указывается, что в итоге с середины ноября 2021 года цена на смартфоны Apple в Турции выросла почти в два раза. Если месяц назад iPhone 13 можно было приобрести за 12 тысяч лир, то сейчас цена взлетела до 21 500 лир.

Для справки: в пятницу (17 декабря) курс турецкой валюты снизился до 17,14 лиры за доллар. Таким образом был установлен антирекорд. Для сравнения, в начале 2021 года за один доллар США в Турции просили 7,4 лиры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Турцию накрыли масштабные наводнения. Стихия уже успела разрушить несколько мостов и домов. Сообщается, что наводнения образовались из-за сильных ливней, что не прекращаются на протяжении двух дней. Улицы некоторых городов начали напоминать реки.

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