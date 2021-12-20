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Обвал турецкой лиры: в Турции устройства Apple подорожали почти в два раза за месяц

Падение турецкой лиры вызвало рост цен на устройства Apple

сегодня, 13:30
Автор:

Денис Подставной
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Из-за падения местной валюты в Турции сильно подорожали устройства от американской компании Apple. Об этом пишет издание IXBT. 

Обвал турецкой лиры: в Турции устройства Apple подорожали почти в два раза за месяц

Apple. Фото из открытых источников

Сообщается, что в прошлом месяце Apple приостановила продажу своих устройств в Турции из-за падения лиры. Позже продажи были восстановлены, однако, как пишет СМИ, в среднем цена на гаджеты выросла на 25%. 

В конце прошлой недели произошло новое повышение цен на устройства Apple в Турции. Причиной для этого также послужило падение местной валюты. 

В материале указывается, что в итоге с середины ноября 2021 года цена на смартфоны Apple в Турции выросла почти в два раза. Если месяц назад iPhone 13 можно было приобрести за 12 тысяч лир, то сейчас цена взлетела до 21 500 лир. 

Для справки: в пятницу (17 декабря) курс турецкой валюты снизился до 17,14 лиры за доллар. Таким образом был установлен антирекорд. Для сравнения, в начале 2021 года за один доллар США в Турции просили 7,4 лиры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Турцию накрыли масштабные наводнения. Стихия уже успела разрушить несколько мостов и домов. Сообщается, что наводнения образовались из-за сильных ливней, что не прекращаются на протяжении двух дней. Улицы некоторых городов начали напоминать реки. 

Также сайт "комментарии" писал о том, что комикс о Супермене продали на аукционе за 2,6 миллиона долларов. Изначально его хозяин приобрел его за десять центов в 1979 году. С тех пор мужчина хранил его в специальном сейфе с контролем температуры воздуха. Новый владелец журнала Superman#1 пожелал остаться анонимным. 



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/12/19/ustrojstva-apple-v-turcii-za-mesjac-podorozhali-v-dva-raza-na-fone-obvala-liry.html
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