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Новый рейтинг AnTuTu: самые выгодные Android-смартфоны 2024 года

Майский рейтинг Android-смартфонов 2024: кто лидирует по версии AnTuTu

сегодня, 15:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Создатели известного мобильного бенчмарка AnTuTu представили обновленный рейтинг самых выгодных Android-смартфонов, основанный на анализе моделей различных ценовых категорий. Исследование демонстрирует, какие устройства предлагают лучшее соотношение цены и качества в 2024 году.

Новый рейтинг AnTuTu: самые выгодные Android-смартфоны 2024 года

Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов

Рейтинг за май 2024 года привнес значительные изменения. Например, OnePlus 12 больше не считается самым "оптимальным" флагманом. Также заметно снижение стоимости некоторых моделей на базе Snapdragon 8 Gen 3, что привело к их переходу в категорию субфлагманов.

В категории до 290 долларов на вершине остается Redmi K70E, предлагающий сбалансированную производительность и 120-герцовый OLED-экран. Следом идут Realme GT Neo6 SE и iQOO Z9 Turbo, также отличающиеся привлекательным соотношением цены и качества.

Новый рейтинг AnTuTu: самые выгодные Android-смартфоны 2024 года - фото 2

Среди устройств в ценовом диапазоне от 280 до 420 долларов лидером стал iQOO Neo9S Pro. Основное преимущество этого смартфона — процессор Dimensity 9300 Plus, который превосходит по мощности даже Snapdragon 8 Gen 3. Второе и третье места заняли OnePlus Ace 3 и iQOO Neo8 Pro соответственно.

В категории от 420 до 560 долларов наибольшее внимание привлекает Realme GT5 Pro, являющийся самым доступным устройством с актуальным процессором Snapdragon 8 Gen 3. Второе и третье места заняли iQOO 12 и Vivo X100s.

В категории смартфонов стоимостью 550 долларов и выше произошли значительные изменения. OnePlus 12, долгое время занимавший лидерскую позицию, переместился на второе место, уступив Nubia Z60 Ultra. На третье место поднялся новичок — Honor Magic 6.

Рейтинги AnTuTu помогают потребителям ориентироваться в многообразии современных смартфонов, выбирая устройства с наилучшим соотношением цены и производительности. В 2024 году на рынке наблюдаются значительные изменения, что позволяет потребителям выбирать среди широкого спектра моделей, соответствующих их потребностям и бюджету.



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Источник: https://www.unian.net/techno/gadgets/reyting-smartfonov-2024-etim-modeli-nazvali-top-za-svoi-dengi-12654297.html
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