Новый китайский смартфон станет лидером бюджетного сегмента

Сегодня китайский бренд анонсировал новый смартфон Realme C15, который может стать королем бюджетного сегмента благодаря мощному аккумулятору и квадрокамере. Это очень компактный смартфон – 164,5 х 75,9 х 9,8 мм, который весит чуть больше 200 граммов. Мобильное устройство получило 6,5-дюймовый дисплей с IPS-матрицей. Разрешение – HD +. От механических повреждений экран защищает прочное стекло Corning Gorilla Glass. В небольшом отверстии в экране находится 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой F/2,0. Об этом сообщает издание iTechua.

Основной модуль камеры состоит из четырех датчиков с разрешением: 13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП. Диафрагмы объективов: F/2,2, F/2,25 и F/2,4. Реализована поддержка динамического диапазона, записи видео в режиме 1080р при 30 к/с, ночной режим Super NightScape. Длительную автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАг. Смартфон поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Realme C15 работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой UI.

Высокую скорость работы обеспечивает центральный процессор Helio G35. Смартфон появится в продаже в трех конфигурациях памяти. Цена Realme C15 стартует со 138 долларов.

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