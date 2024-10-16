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Новый iPhone 16 теряет цену рекордными темпами: что пошло не так

Рынок смартфонов меняется: iPhone 16 теряет цену быстрее, чем ожидалось

сегодня, 12:34
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Черновалова Кристина

iPhone всегда слыл тем, что долго держит свою цену даже после нескольких лет использования. Но с выходом новой модели iPhone 16 ситуация стала меняться. За первые две недели после запуска iPhone 16 теряет свою цену на 8% быстрее, чем это было с предыдущей моделью iPhone 15. Значит ли это, что Apple больше не лидирует в этом вопросе, и может ли Samsung стать лучшим вариантом для тех, кто хочет сэкономить стоимость своего телефона?

Новый iPhone 16 теряет цену рекордными темпами: что пошло не так

Новый iPhone 16 теряет стоимость быстрее, чем предшественники

В течение многих лет Apple считали компанией, чьи смартфоны лучше других сохраняют свою ценность на вторичном рынке. Однако, начиная с iPhone 12, каждая новая модель начала терять стоимость быстрее. Если сравнивать данные с 2020 года, в среднем каждая новая модель iPhone дешевеет на 5% больше ежегодно.

Новый iPhone 16 теряет цену рекордными темпами: что пошло не так - фото 2

Последний пример — iPhone 16. Всего через две недели после выхода на рынок он потерял более 41% от своей стартовой цены. Для сравнения, iPhone 14 потерял 33% своей стоимости за тот же период, а iPhone 15 – 33,2%. Тенденция на быструю потерю стоимости становится все более заметной.

Одновременно с этим конкуренты Apple, в частности Samsung, демонстрируют противоположную тенденцию. К примеру, их флагман S23 потерял в стоимости лишь 61% через год после запуска, в то время как предыдущая модель S22 потеряла почти 67%. Это означает, что Samsung улучшает свои показатели по сохранению цены с каждой новой моделью.

Если раньше покупка iPhone считалась удачной инвестицией из-за высокой ценности даже б/у устройств, то теперь стоит внимательнее относиться к выбору. Хотя iPhone все еще держит стоимость лучше, чем большинство смартфонов, новые модели дешевеют быстрее, чем раньше. В то же время Samsung постепенно закрепляет свои позиции на рынке, предлагая лучшие условия для сохранения стоимости своих телефонов после выпуска новых моделей.



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Источник: https://www.sellcell.com/blog/is-the-iphone-still-king-of-value-retention/
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