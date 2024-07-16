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Неожиданный лидер: эксперты назвали лучший iPhone

iPhone SE 2022: оптимальный баланс цены и качества от Apple.

сегодня, 18:10
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Черновалова Кристина

В поисках смартфона, который сочетает в себе доступную цену, продвинутые технологии и долговечность, iPhone SE 2022 выделяется как один из лучших выборов на рынке. По мнению аналитиков The Guardian и The Verge, этот телефон идеально подходит тем, кто ищет надежное устройство по разумной цене.                   

Неожиданный лидер: эксперты назвали лучший iPhone

Эксперты выбрали лучший iPhone

Модель iPhone SE 2022 возвращает любимый многими классический дизайн Apple, включая кнопку "Домой" и знакомые рамки вокруг экрана. При этом он оснащен современным процессором A15 Bionic, который также используется в более новых моделях iPhone 13, обеспечивая отличную производительность.

Телефон обладает 4,7-дюймовым IPS-экраном, который предлагает хорошее качество изображения и яркость. К тому же, iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку и гарантирует до пяти лет обновлений программного обеспечения, что делает его долгосрочной инвестицией. Стоимость модели – всего $429, что делает ее одной из наиболее доступных опций в линейке Apple.

Среди минусов – отсутствие функции распознавания лица Face ID и ограниченный объем памяти в базовой модели. Несмотря на это, устройство получило высокие оценки от пользователей за его надежность и функциональность.

Инсайдерская информация указывает на возможное обновление линейки SE весной 2025 года, при этом новая модель, по слухам, получит больший экран, размером с iPhone 14, при сохранении привлекательной цены. Это делает iPhone SE 2022 прекрасным выбором для тех, кто ценит качество и цену, идеально подходящим для покупателей старше 25 лет.



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Источник: https://www.theguardian.com/technology/article/2024/jul/08/the-best-apple-iphones-in-2024-tested-reviewed-and-ranked#:~:text=Best%20for%20most%20people%3A%20iPhone%2015%20Pro,-The%20iPhone%2015&text=The%20iPhone%2015%20Pro%20is,in%20your%20hand%20or%20poc
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