Неожиданный лидер: эксперты назвали лучший iPhone

В поисках смартфона, который сочетает в себе доступную цену, продвинутые технологии и долговечность, iPhone SE 2022 выделяется как один из лучших выборов на рынке. По мнению аналитиков The Guardian и The Verge, этот телефон идеально подходит тем, кто ищет надежное устройство по разумной цене.

Эксперты выбрали лучший iPhone

Модель iPhone SE 2022 возвращает любимый многими классический дизайн Apple, включая кнопку "Домой" и знакомые рамки вокруг экрана. При этом он оснащен современным процессором A15 Bionic, который также используется в более новых моделях iPhone 13, обеспечивая отличную производительность.

Телефон обладает 4,7-дюймовым IPS-экраном, который предлагает хорошее качество изображения и яркость. К тому же, iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку и гарантирует до пяти лет обновлений программного обеспечения, что делает его долгосрочной инвестицией. Стоимость модели – всего $429, что делает ее одной из наиболее доступных опций в линейке Apple.

Среди минусов – отсутствие функции распознавания лица Face ID и ограниченный объем памяти в базовой модели. Несмотря на это, устройство получило высокие оценки от пользователей за его надежность и функциональность.

Инсайдерская информация указывает на возможное обновление линейки SE весной 2025 года, при этом новая модель, по слухам, получит больший экран, размером с iPhone 14, при сохранении привлекательной цены. Это делает iPhone SE 2022 прекрасным выбором для тех, кто ценит качество и цену, идеально подходящим для покупателей старше 25 лет.