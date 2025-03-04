Названы причины, почему не стоит покупать iPhone 16e

Apple iPhone 16e – это удивительное устройство, оказавшееся между iPhone SE и iPhone 16. Оно предлагает неудобное сочетание новых и старых функций по цене, которая не совсем оправдана.

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Хотя Apple позиционирует 16e как iPhone начального уровня, однако из-за компромиссов его не советуют покупать, учитывая, что iPhone 15 или даже iPhone 16 стоят ненамного дороже.

Самая большая проблема с iPhone 16e – это его цена, которая стартует от 34 999 грн. При этом iPhone 15 стоит всего на 3500 грн больше. Однако за эти деньги гаджет оснащен более ярким дисплеем, второй камерой, зарядкой MagSafe и имеет более изысканный дизайн.

К тому же, 16e не особенно доступен в цене, особенно по сравнению с устройствами Android, предлагающими дисплеи с высокой частотой обновления, несколько камер и лучшую ценность по той же цене.

Отсутствие MagSafe

iPhone 16e не поддерживает MagSafe, так что отсутствует возможность использовать беспроводные аккумуляторы Apple, автомобильные крепления или магнитные кошельки. Вместо этого он поддерживает только стандартную беспроводную зарядку Qi, которая не только медленнее, но и не так удобна, как MagSafe.

Вырез вместо Dynamic Island

Вместо более функционального, интерактивного Dynamic Island, у 16e остается устаревший дизайн выреза.

Одна камера, создающая ощущение ограниченности

iPhone 16e имеет одну основную камеру 48 МП, ей не хватает универсальности двойной камеры на iPhone 15 и 16. Нет сверхширокоугольного объектива, режима макросъемки и стабилизации со смещением сенсора как на стандартном iPhone 16.

Время работы аккумулятора хорошее, но не революционное

Apple утверждает, что iPhone 16e имеет отличное время работы аккумулятора, до 26 часов воспроизведения видео. Это замечательно, но это лишь получше, чем iPhone 15, который работает около 24 часов.

Для кого предназначен iPhone 16e

iPhone 16e, кажется, не ориентирован на существующих пользователей iPhone, ищущих обновление, ему не хватает ключевых функций. Он также не является выгодным вариантом для покупателей, экономящих бюджет.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о моделях, которые уже не получат обновление HyperOS 2.1.



