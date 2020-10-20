Назван способ отключить слежку на смартфоне

Эксперт Евгений Черток, который руководит ИТ-отделом разработок программного обеспечения "Рексофт", считает, что лишь удаление большинства приложений поможет минимизировать слежку. Слова Чертка приводит "Лента".

По мнению эксперта, все приложения, установленные на телефоне, тем или иным образом следят за пользователем. Они собирают данные как с помощью геолокации, так и благодаря запросам пользователя в социальных сетях, поисковиках и так далее. Главное, подчеркивает Черток, лишний раз не пользоваться геолокацией. Плюс минимизировать количество программного обеспечения и приложений, которые есть на телефоне. Правда, и это полностью не обезопасит от внешней слежки.

Как ранее сообщали "Комментарии", китайская компания Vivo представила в Малайзии новый смартфон среднего класса Vivo V20 SE. Презентация бюджетной версии прошла почти сразу после появления Vivo V20, который был представлен в начале недели.

Смартфон получил 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD + (2400 x 1080 пикселей), подэкранный сканер отпечатков пальцев, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, тройную основную камеру с 48-мегапиксельным, 8-мегапиксельным и 2-мегапиксельным сенсорами.







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