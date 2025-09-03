Нардепы уже не подбирают слова: "мобильные операторы просто журчат в глаза, депутатам и обществу"

В Верховной Раде обратили внимание на качество мобильной связи. В регионах она катастрофически плохая – отметил народный депутат Александр Федиенко.

"Каждый раз когда я еду куда-то в командировку, я всеми существующими словами которые у меня есть по отношению к врагу, вспоминаю и мобильных операторов Украины. Извините что не буду себя сдерживать, но откровенно говоря мне надоело когда мобильные операторы через государственные органы, просто журчат в глаза, депутатам и обществу", — выразил возмущение он.

По его словам, практически сто народных депутатов в свое время обратились в Министерство цифровой трансформации Украины, НКЭК по вопросу, что мобильная связь на территории Украины становится хуже, хуже и хуже.

"Почему качество связи стало значительно хуже, чем даже в довоенные времена? Может потому, что у регулятора и министерства нет полномочий? Или возможно из-за других вещей. Я знаю что донатят мобильные операторы очень хорошо. И молодцы!!! Но связь это ВАШЕ главное", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, по коллективному запросу народных депутатов регулятор все что смог сделать это собрать от операторов мобильной связи отписки, которые они работают в пределах действующих показателей качества. Формально, конечно, они правы, отметил нардеп.

Федиенко также привел дословный ответ Минцифры по запросу от нардепов.

"В свою очередь, приведенная в обращении информация о жалобах населения на качество мобильной связи, в частности в сельской местности, малых городах и вдоль основных транспортных маршрутов, будет учтена в пределах компетенции Министерства во время дальнейшей работы и коммуникаций с поставщиками и регуляторным органом. Вместе с тем, предложение организовать и провести совещание с участием компетентных представителей поставщиков, регуляторного органа и других заинтересованных органов государственной власти для рассмотрения вопроса ухудшения качества мобильной связи, Минцифры дополнительно проработает, в пределах компетенции и, по результатам соответствующего совещания, сообщит о результатах”, — говорится в ответе Минцифры.

Народный депутат в своем сообщении отмечает необходимость введения параметра "скорость" для мобильной связи на законодательном уровне.

"Хочу обратиться и в министерство, и в регулятор, пока Верховная Рада Украины не изменит законодательство, введя параметр скорость, на основании чего, вы введете минимальную скорость как минимум 50 мегабит/с, мобильные операторы и дальше будут вас игнорировать. Здесь конечно важный вопрос и при Комитете цифровой трансформации", — отметил Федиенко.

