Мужчина с iPhone, замеченный на картине 1937 года: за 90 лет до изобретения смартфона

Картина 1937 года заставила людей снова задуматься о существовании путешествий во времени. На ней изображен коренной американец, якобы пользующийся современным iPhone, несмотря на то, что смартфон компании Apple был представлен только в 2007 году.

"iPhone" на картине 1937 года

На картине написанной в 1937 году итальянским художником Умберто Романо "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилда" можно увидеть сцену основания города Спрингфилд, находящегося в штате Массачусетс.

В центре композиции английский колонист Уильям Пинчон. Однако не он больше всего привлекает внимание современного зрителя. Рядом с ним нарисована фигура коренного американца, который смотрит на небольшой темный предмет в своей руке, похожий на "Айфон".

Мужчина на картине словно держит смартфон, делает типичный жест и как будто говорит: "Извини, я должен ответить на звонок". Его поза, фокус взгляда и положения руки очень напоминают привычную нам сцену из современной жизни.

iPhone на картине 1937 года

Это породило многочисленные шутливые предположения.

"Похоже, они просматривают историю браузера связанного парня. Думают, не стоит ли его уволить", — пишет один пользователь.

Остальные же пытались выяснить модель iPhone в руке коренного американца.

"Это золотой iPhone? Или космически серый?", — спрашивает другой.

Несмотря на веселый ажиотаж, искусствоведы имеют рациональные объяснения неожиданного предмета, похожего на iPhone на картине 1937 года. Скорее всего, художник изобразил обычное ручное зеркало. Это распространенный предмет торговли в тогдашней Америке. По другой версии, он мог держать обломок металлического орудия, например наконечник топора или нож.

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