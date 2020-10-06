Миллиарды долларов: названы приложения, в которых пользователи тратят больше всего денег

TikTok среди всех мобильных приложений за третий квартал 2020 года заработал больше всего. Об этом свидетельствуют данные Sensor Tower, платформы, которая занимается исследованием рынка цифровой экономики. Два квартала подряд сервис коротких видео возглавляет рейтинг по выручке среди неигровых приложений (в App Store и Google Play, с учетом iOS-версии Douyin в Китае).

По данным источника, общий доход TikTok составил 29,3 миллиарда долларов, что является рекордом для данного периода.

Самым загружаемым приложением — как на iOS, так и на Android — снова стал TikTok, который во втором квартале уступил первенство Zoom. Теперь на втором месте в общем рейтинге находится Facebook, за ним следуют Zoom, WhatsApp, Instagram, Google Meet, Snack Video (конкурент TikTok), Messenger, Telegram, Snapchat.

Как ранее сообщали "Комментарии", крупные технологические компании начали удалять китайские приложения.

UC Browser, Shareit и Club Factory и другие приложения, заблокированные Индией, больше не отображаются в Apple App Store и Google Play Store. В своем заявлении представитель Google сообщил, что компания "временно заблокировала доступ к китайским приложениям" в Google Play Store на время ознакомления с новыми правилами от индийского правительства". Компания Apple, которая так же, как Google, выполняет указания индийских властей, не ответила на запрос о комментариях.



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