Компания Realme представила новый бюджетный смартфон

У Realme важное событие в Азиатско-Тихоокеанском регионе - семейство смартфонов Narzo 20 анонсируется в Индии. Тем временем подразделение компании в соседнем Бангладеше только представило смартфон Realme C17, который станет глобальным. У него большой дисплей, большая батарея с быстрой зарядкой и четыре камеры на задней панели. Об этом сообщает GSMarena.

Смартфон C17 работает на 11-нм чипсете Snapdragon 460 с восьмиъядерным процессором 1,8 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD + имеет частоту обновления 90 Гц. Соотношение экрана к корпусу впечатляет, как для телефона начального уровня. Также имеется дополнительная селфи-камера.

С тыльной стороны смартфона имеются четыре задние камеры, выстроенные в L-образную форму. Среди них - основной шутер с разрешением 13 МП f / 1.8 и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Две другие 2-мегапиксельные камеры - одна для макросъемки, другая - черно-белая. Аккумулятор емкостью 5000 мАч и может заряжаться со скоростью до 18 Вт.

Realme C17 будет доступен в цветах Lake Green или Navy Blue по цене около 190 долларов / 160 евро. Первая флэш-распродажа состоится 22 сентября в онлайн-магазине daraz, и для ранних пташек будет небольшая скидка, а общенациональный запуск запланирован на 24 сентября. Информация о доступности для других стран пока отсутствует.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит бюджетный смартфон с тройной задней камерой.

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