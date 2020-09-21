kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.09.2020

BTC/USD

10611.24

ETH/USD

348.88

LTC/USD

44.55

НБУ 21.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Компания Realme представила новый бюджетный смартфон
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Realme представила новый бюджетный смартфон

Смартфон Realme C17 представлен в Бангладеше, о других странах станет известно позже

сегодня, 16:11
Автор:

Павел Зинченко

У Realme важное событие в Азиатско-Тихоокеанском регионе - семейство смартфонов Narzo 20 анонсируется в Индии. Тем временем подразделение компании в соседнем Бангладеше только представило смартфон Realme C17, который станет глобальным. У него большой дисплей, большая батарея с быстрой зарядкой и четыре камеры на задней панели. Об этом сообщает GSMarena.

Компания Realme представила новый бюджетный смартфон

Смартфон C17 работает на 11-нм чипсете Snapdragon 460 с восьмиъядерным процессором 1,8 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD + имеет частоту обновления 90 Гц. Соотношение экрана к корпусу впечатляет, как для телефона начального уровня. Также имеется дополнительная селфи-камера.

С тыльной стороны смартфона имеются четыре задние камеры, выстроенные в L-образную форму. Среди них - основной шутер с разрешением 13 МП f / 1.8 и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Две другие 2-мегапиксельные камеры - одна для макросъемки, другая - черно-белая. Аккумулятор емкостью 5000 мАч и может заряжаться со скоростью до 18 Вт.

Realme C17 будет доступен в цветах Lake Green или Navy Blue по цене около 190 долларов / 160 евро. Первая флэш-распродажа состоится 22 сентября в онлайн-магазине daraz, и для ранних пташек будет небольшая скидка, а общенациональный запуск запланирован на 24 сентября. Информация о доступности для других стран пока отсутствует.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит бюджетный смартфон с тройной задней камерой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!