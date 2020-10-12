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Китайская компания представит новую серию бюджетных смартфонов

Где будут продаваться новые смартфоны Redmi остается неизвестным

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Смартфоны Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro могут быть выпущены в конце этого месяца, и по-прежнему ходит много противоречивых слухов об устройствах. Один из последних слухов заключается в том, что по крайней мере одна из серии Redmi Note 10, которая носит номер модели M2007J17C, будет оснащена датчиком 108 МП в своей основной камере. Об этом сообщает издание Notebook Check.

Китайская компания представит новую серию бюджетных смартфонов

Redmi представит бюджетные смартфоны

Считается, что Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro основаны на недавно выпущенной серии Xiaomi Mi 10T, что вполне возможно, если посмотреть на номера моделей. Xiaomi Mi 10T Lite имеет номер модели M2007J17G, где буква G означает "Global". Если буква "C" в номере модели выше означает Китай (China), то покупатели в этой стране получат обновленный и переработанный вариант смартфона Mi 10T Lite.

Датчик на 108 МП — серьезный шаг вперед для Redmi, и он принесет серию Redmi Note 10 наряду с такими светилами, как Xiaomi Mi Note 10 и Mi 10T Pro. Поскольку смартфоны Redmi, как правило, намного доступнее, чем их аналоги Xiaomi, похоже, что поклонники бренда могут получить особое удовольствие от Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.

Как сообщало издание "Комментарии", Redmi представит флагманский смартфон с уникальной функцией.


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