Какой телефон имеет лучшую камеру в 2025 году: рейтинг

В 2025 году производители смартфонов продолжают соревноваться за звание лучшего камерофона, внедряя инновационные технологии и улучшения. Если вы ищете устройство с лучшими возможностями для фотографии, вот несколько моделей, которые заслуживают вашего внимания.

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1. Xiaomi 15 Ultra: Революция в мобильной фотографии

Xiaomi 15 Ultra, представленный на Mobile World Congress 2025, поражает своей камерой, разработанной в сотрудничестве с Leica. Основная камера имеет 200 МП, дополненную 50 МП ультраширокоугольным объективом и 50 МП перископическим зумом. Эта комбинация обеспечивает чрезвычайную детализацию и качество снимков. Дизайн смартфона сочетает кожаное и стеклянное покрытие с элегантными изгибами, что придает премиальный вид. Процессор Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти гарантируют высокую производительность, а аккумулятор емкостью 5410 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт обеспечивает длительную автономность.

2. Google Pixel 9 Pro: Интеллектуальный подход к фотографии

Google Pixel 9 Pro выделяется благодаря интеграции искусственного интеллекта в обработку изображений. Основная камера на 64 МП и ультраширокоугольная на 48 МП обеспечивают высокое качество снимков. AI-функции, такие как распознавание лиц и редактирование фотографий, делают процесс фотографирования интуитивно понятным и творческим. Видео можно снимать в формате до 4K при 60 кадрах/сек, что повышает универсальность устройства для разных сценариев съемки.

3. Apple iPhone 16 Pro Max: Классика с новыми возможностями

iPhone 16 Pro Max продолжает традиции Apple в области мобильной фотографии. Основная камера на 48 МП дополнена перископическим зумом, позволяющим получать четкие снимки на большом расстоянии. Улучшенная обработка изображений и новые функции искусственного интеллекта обеспечивают качество фотографий на высоком уровне. Батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает длительное время автономную работу.

4. Samsung Galaxy S25 Ultra: Мощность и универсальность

Samsung Galaxy S25 Ultra предлагает основную камеру на 200 МП дополненную 50 МП перископическим зумом. Эта комбинация позволяет делать подробные снимки как на близком, так и на большом расстоянии. Улучшенный S Pen и энергоэффективный дисплей делают использование смартфона удобным и приятным. Процессор Snapdragon 8 Gen 4 и 5500 мА·ч батареи обеспечивают высокую производительность и длительное время работы.