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Какой смартфон разочаровал своих пользователей: новое исследование

Массовое недовольство смартфонами Google Pixel

сегодня, 15:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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В недавнем исследовании, проведенном аналитической компанией Stocklytics, были опубликованы данные, которые могут серьезно повлиять на репутацию телефонов Google Pixel. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 10 000 пользователей, более половины владельцев устройств Google Pixel выразили недовольство текущим состоянием смартфонов.

Какой смартфон разочаровал своих пользователей: новое исследование

Массовое недовольство смартфонами Google Pixel

Анализ показывает, что 57% опрошенных готовы сменить свой текущий смартфон на устройство другого производителя. Только четверть пользователей Pixel не рассматривают переход на другой бренд как вероятный вариант. Это недовольство, похоже, связано с многочисленными техническими проблемами. По словам пользователей, на устранение дефектов и багов у Google уходят месяцы, что негативно сказывается на репутации устройства.

Предстоящий анонс серии Google Pixel 9, ожидаемый этой осенью, вызывает особенный интерес в контексте текущего исследования. Новая серия смартфонов, которая, как сообщается, получит улучшенный дизайн и расширенные функции искусственного интеллекта, станет критически важным моментом для Google. 

В октябре 2023 года компания уже выпустила линейку устройств, которые будут получать обновления программного обеспечения в течение следующих семи лет, до 2030 года. Этот шаг, по-видимому, направлен на восстановление доверия и интереса к бренду среди пользователей.

“Комментарии” также писали, что в начала 2024 года рынок смартфонов значительно пополнился моделями, которые сочетают в себе доступную стоимость и высокое качество. Среди многочисленных предложений на рынке потребителям может быть сложно сделать правильный выбор. На помощь приходят специалисты, которые выделяют лучшие модели. Согласно последним обзорам экспертов, в 2024 году наибольшее внимание заслуживают две модели смартфонов: Samsung Galaxy A15 5G и Moto G Power (2024).



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Источник: https://www.techradar.com/phones/google-pixel-phones/the-pixel-9-could-be-googles-least-popular-phone-in-years-despite-its-impressive-rumored-features
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