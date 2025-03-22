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iPhone 17 Air: Apple готовит самый тонкий смартфон в истории

Инсайдеры прогнозируют, что новый iPhone 17 Air станет одним из самых инновационных смартфонов.

22 марта 2025, 23:30
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Амбарцумян Анна

Apple планирует совершить революцию в дизайне iPhone, представив ультратонкую модель iPhone 17 Air. Ожидается, что новинка станет самым тонким iPhone за всю историю бренда – всего 5,5 мм толщиной. В то же время она сохранит впечатляющие характеристики флагмана. Инсайдеры уже вскрыли первые детали нового поколения смартфонов Apple.

iPhone 17 Air: Apple готовит самый тонкий смартфон в истории

Фото из открытых источников

Что известно о новой линейке iPhone 17

По данным 9to5Mac, Apple этой осенью выпустит четыре модели iPhone 17:

  • iPhone 17

  • iPhone 17 Air

  • iPhone 17 Pro

  • iPhone 17 Pro Max (возможно, Ultra)

Главной сенсацией станет iPhone 17 Air, который получит 6,9-дюймовый экран в корпусе с габаритами уровня Pro Max (163×77,6 мм). Помимо ультратонкого корпуса модель получит нестандартный дизайн основной камеры – вместо традиционного квадратного блока будет горизонтальная полоса в стиле Google Pixel.

Технические характеристики iPhone 17 Air

  • Дисплей: 6,6" ProMotion, 120 Гц

  • Основная камера: 48 Мп, одинарный модуль

  • Процессор: A19

  • ОЗУ: 8 ГБ (с оптимизацией под нейросети)

Apple пока не подтвердила эти слухи, но инсайдеры прогнозируют, что новый iPhone 17 Air станет одним из самых инновационных смартфонов компании.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что несмотря на рост числа подписчиков, Apple TV остается слабым звеном в экосистеме компании. Ежегодные убытки сервиса превышают 1 миллиард долларов, а его доля на рынке стриминговых платформ остается скудной. В то же время Apple урезает бюджет на создание контента, что может еще больше усугубить проблему. Есть ли у компании стратегия выхода из кризиса, и почему конкуренты сомневаются в успешности его подхода – читайте в материале .

Кроме того, Apple представила обновленные модели MacBook Air, получившие более быстрый чип M4, расширенные возможности искусственного интеллекта и улучшенную камеру. Ноутбуки поддерживают несколько внешних мониторов, доступных в новом небесно-голубом цвете и стали доступнее по цене. Предварительные заказы стартовали 5 марта, а официальные продажи начались 12 марта.



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Источник: https://9to5mac.com/2025/03/19/iphone-17-models-apple-please-two-very-different-kinds-of-users/
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