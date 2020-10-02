iPhone 12: названа наиболее вероятная цена самого ожидаемого смартфона

Новый iPhone 12 не был анонсирован на сентябрьском мероприятии Apple, но ожидается, что новая серия телефонов будет представлена на отдельном мероприятии, которое, скорее всего, состоится 13 октября. Об этом сообщает techradar.

Мероприятие Apple, организованное 15 сентября, было посвящено Apple Watch 6, Apple Watch SE, iPad Air 4, новому iPad, сервисам подписки Apple One и запуску нового сервиса под названием Apple Fitness +.

Чего же следует ожидать от iPhone 2020 года, когда он в итоге появится? Ожидается, что к iPhone 12 могут присоединиться еще три смартфона. Ходят слухи, что они будут называться iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, хотя недавно в нескольких утечках было высказано предположение, что базовый iPhone будет называться iPhone 12 Mini, и то, что раньше считалось iPhone 12 Max будет называться iPhone 12.

Цена iPhone 12 — это то, что утечки прояснили немного больше, чем дата выпуска, и, судя по тому, что сообщается, она, вероятно, в целом останется на уровне линейки iPhone 2019 года. iPhone 11 стартовал с 699 долларов, iPhone 11 Pro — с 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max — с 1099 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", iPhone 12 получит уникальную зарядку.

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