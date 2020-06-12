Игровой сервис Google стал доступен на большем количестве смартфонов

Облачный игровой сервис Google Stadia по-прежнему изобилует ограничениями, но одно из самых больших препятствий для установки возможно исчезло: больше нет необходимости иметь конкретный телефон Android, чтобы использовать сервис. Google экспериментально открывает поддержку для любого смартфона Android, на котором можно установить приложение Stadia. Это означает, что большинство устройств с Android 6.0 или более поздней версии должны отвечать всем требованиям.

Чтобы включить игровой сервис, загрузите и войдите в приложение Stadia, откройте настройки, нажмите "Эксперименты", а затем переключите "Воспроизвести на этом устройстве". Впрочем, пока не ясно, будет ли сервис работать и на планшетах Android.

Когда Stadia был запущен в ноябре прошлого года, он поддерживал только телефоны Pixel от Google. 20 февраля были добавлены устройства Samsung, Asus и Razer. Большинство современных устройств OnePlus теперь также поддерживаются.

По сообщениям, облачный игровой сервис Nvidia GeForce Now, который пытается заставить многих крупных издателей игр разрешить потоковую передачу своих игр, вскоре предпримет аналогичный эксперимент, открывая бета-поддержку для большего количества устройств на Android TV. Обе сервиса облачных игр находятся под давлением, чтобы как можно скорее завоевать геймеров, потому что все смотрят на анонсы Sony и консоли следующего поколения Microsoft.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Maps будут показывать ограничения на передвижение из-за карантина.

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