Делайте это еженедельно и смартфон будет работать гораздо быстрее

Смартфоны стали незаменимой вещью в повседневной жизни почти каждого человека. Однако непрерывная работа гаджета может отражаться на его работе. Чтобы ускорить работу, следует попробовать простой лайфхак.

Смартфон. Иллюстративное фото

Специалисты советуют раз в неделю полностью выключать телефон на 5-10 минут, пишет издание "Новости. Live". Это даст значительный эффект. Специалисты объясняют, что при активном использовании смартфона запускаются десятки процессов и приложений. Они занимают оперативную память. Часть из них может работать некорректно и "тормозить" систему. Краткое выключение, как пишет издание, очищает память и закрывает излишние процессы. Благодаря этому гаджет работает быстрее и стабильнее.

Если смартфон долго не перезагружается, он нередко потребляет больше энергии, чем нужно, что ускоряет разряд. Полное выключение на несколько минут помогает восстановить продолжительность автономной работы.

К тому же, регулярное выключение усиливает безопасность. Это усложняет злоумышленникам попытки получить доступ к данным на смартфоне. Простое действие раз в неделю может стать дополнительным барьером для хакерских атак.

