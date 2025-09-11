logo

BTC/USD

114319

ETH/USD

4421.13

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech телефоны Делайте это еженедельно и смартфон будет работать гораздо быстрее
commentss НОВОСТИ Все новости

Делайте это еженедельно и смартфон будет работать гораздо быстрее

Как улучшить работу смартфона: простой лайфхак

11 сентября 2025, 21:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Смартфоны стали незаменимой вещью в повседневной жизни почти каждого человека. Однако непрерывная работа гаджета может отражаться на его работе. Чтобы ускорить работу, следует попробовать простой лайфхак.

Делайте это еженедельно и смартфон будет работать гораздо быстрее

Смартфон. Иллюстративное фото

Специалисты советуют раз в неделю полностью выключать телефон на 5-10 минут, пишет издание "Новости. Live". Это даст значительный эффект. Специалисты объясняют, что при активном использовании смартфона запускаются десятки процессов и приложений. Они занимают оперативную память. Часть из них может работать некорректно и "тормозить" систему. Краткое выключение, как пишет издание, очищает память и закрывает излишние процессы. Благодаря этому гаджет работает быстрее и стабильнее.

Если смартфон долго не перезагружается, он нередко потребляет больше энергии, чем нужно, что ускоряет разряд. Полное выключение на несколько минут помогает восстановить продолжительность автономной работы.

К тому же, регулярное выключение усиливает безопасность. Это усложняет злоумышленникам попытки получить доступ к данным на смартфоне. Простое действие раз в неделю может стать дополнительным барьером для хакерских атак.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скорость интернета может значительно уменьшаться, что заставляет тратить больше времени на получение необходимой информации, общения или работы. Решение есть – секрет в роутере. Отмечается, что низкая скорость интернета может являться причиной того, что роутер долго работает без перезагрузки. Специалисты отмечают, чтобы улучшить скорость интернета, нужно раз в неделю перезагружать роутер (отключить с розетки на минуту или выключить кнопкой).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://novyny.live/tehnologii/chomu-potribno-khocha-b-raz-na-tizhden-perezavantazhuvati-smartfon-278790.html
Теги:

Новости

Все новости