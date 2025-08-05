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Буданов разрушил большой миф о кнопочных телефонах: что оказалось неправдой

Кирилл Буданов объяснил, что на самом деле старые телефоны легко прослушивать.

5 августа 2025, 17:20
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Slava Kot

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на устойчивый образ якобы невозможности прослушивать кнопочные телефоны, на самом деле это миф. Однако причина, почему сами россияне используют старые телефоны, заключается в другом.

Буданов разрушил большой миф о кнопочных телефонах: что оказалось неправдой

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал, что старые телефоны, на сленге называют "двойки", очень легко прослушивать. По словам Буданова, у россиян в этом плане другие причины, по которым они настаивают на пользовании кнопочными телефонами.

"Если вы берете (их) из-за того, что показывают россияне – то там другая логика. Спокойно раскрою, поскольку это тактика врага – там это сделано было из соображений безопасности своей государственной, чтобы взять (людей) под полный контроль", – сказал глава ГУР.

Буданов заявил, что такой телефон легко прослушивать. Кроме того, по словам руководителя ГУР, даже самые технически отсталые страны способны прослушивать кнопочные телефоны.

"Потому что прослушивать обычный аппарат – это технически максимально легко. И чтобы полностью контролировать, кто о чем говорит – они всем говорят: "Никаких мессенджеров, ничего. Только старые кнопочные аппараты" и так далее", – пояснил Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал о получении данных через эскорт, то есть воспользовавшись услугами секс-работниц.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал неожиданное признание. По его словам, у него, как и у российского диктатора Владимира Путина, нет современного телефона.



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Источник: http://www.youtube.com/watch?v=TWJUwDppAXQ
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