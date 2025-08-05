Буданов разрушил большой миф о кнопочных телефонах: что оказалось неправдой

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Slava Kot
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на устойчивый образ якобы невозможности прослушивать кнопочные телефоны, на самом деле это миф. Однако причина, почему сами россияне используют старые телефоны, заключается в другом.
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников
Кирилл Буданов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал, что старые телефоны, на сленге называют "двойки", очень легко прослушивать. По словам Буданова, у россиян в этом плане другие причины, по которым они настаивают на пользовании кнопочными телефонами.
Буданов заявил, что такой телефон легко прослушивать. Кроме того, по словам руководителя ГУР, даже самые технически отсталые страны способны прослушивать кнопочные телефоны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал о получении данных через эскорт, то есть воспользовавшись услугами секс-работниц.
Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал неожиданное признание. По его словам, у него, как и у российского диктатора Владимира Путина, нет современного телефона.