Выход долгожданной видеоигры переносится в очередной раз

Долгожданная видеоигра Cyberpunk 2077 снова была отложена более чем на месяц. Игра поступит в продажу 10 декабря. Сотрудникам ранее было приказано работать по шесть дней в неделю, чтобы завершить ее к середине ноября. Об этом сообщает BBC.

Cyberpunk 2077 выйдет в декабре

В письме от разработчиков говорилось, что еще одна задержка вызовет "много эмоций и вопросов", и просили фанатов "принять наши скромные извинения".



Cyberpunk 2077 — это новая франшиза от CD Projekt Red, создателя всеми любимой серии игр The Witcher. Первоначально игра была "анонсирована" в 2012 году, но затем была повторно анонсирована в 2018 году, а затем продемонстрирована с огромной помпой — и с появлением актера Киану Ривза — в июне 2019 года.

Изначально планировалось, что игра поступит в продажу в апреле этого года, но затем она откладывалась три раза. Совсем недавно она была запланирована к выпуску 19 ноября — в тот же день, что и запуск PlayStation 5 в Великобритании, и через девять дней после того, как Xbox Series X поступит в продажу.

В данный момент причины очередного переноса Cyberpunk 2077 неизвестны.

Как сообщало издание "Комментарии", Cyberpunk 2077 переходит в руки новых разработчиков.

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