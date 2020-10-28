kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13614.81

ETH/USD

394.30

LTC/USD

57.88

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Выход долгожданной видеоигры переносится в очередной раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Выход долгожданной видеоигры переносится в очередной раз

Сотрудники CD Projekt будут работать шесть дней в неделю, чтобы уложиться в срок

сегодня, 11:13
Автор:

Павел Зинченко

Долгожданная видеоигра Cyberpunk 2077 снова была отложена более чем на месяц. Игра поступит в продажу 10 декабря. Сотрудникам ранее было приказано работать по шесть дней в неделю, чтобы завершить ее к середине ноября. Об этом сообщает BBC.

Выход долгожданной видеоигры переносится в очередной раз

Cyberpunk 2077 выйдет в декабре

В письме от разработчиков говорилось, что еще одна задержка вызовет "много эмоций и вопросов", и просили фанатов "принять наши скромные извинения".

Cyberpunk 2077 — это новая франшиза от CD Projekt Red, создателя всеми любимой серии игр The Witcher. Первоначально игра была "анонсирована" в 2012 году, но затем была повторно анонсирована в 2018 году, а затем продемонстрирована с огромной помпой — и с появлением актера Киану Ривза — в июне 2019 года.

Изначально планировалось, что игра поступит в продажу в апреле этого года, но затем она откладывалась три раза. Совсем недавно она была запланирована к выпуску 19 ноября — в тот же день, что и запуск PlayStation 5 в Великобритании, и через девять дней после того, как Xbox Series X поступит в продажу.

В данный момент причины очередного переноса Cyberpunk 2077 неизвестны.

Как сообщало издание "Комментарии", Cyberpunk 2077 переходит в руки новых разработчиков.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ