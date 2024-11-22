"В Зоне немного тесно": сколько копий S.T.A.L.K.E.R. 2. было продано за два дня

20 ноября игра STALKER 2 стала доступна в Украине. Это был долгожданный релиз, которого киберигровцы ждали 14 лет. Менее двух дней от старта продаж — игру приобрело рекордное количество пользователей. Об этом говорится в сообщении STALKER OFFICIAL.

Через два дня после релиза культовый проект от украинской студии GSC Game World достиг миллионной продажи копий.

"Неудивительно, что в Зоне немного тесно. Было продано миллион экземпляров, и гораздо больше сталкеров присоединились к охоте на артефакты из Game Pass. Это только начало нашего незабываемого приключения. Сердце Чернобыля получается сильнее каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры!, — говорится в сообщении.

STALKER 2: что известно

STALKER 2: Сердце Чернобыля – это долгожданное продолжение культовой серии игр, которое перенесло игроков обратно в постапокалиптическую Чернобыльскую зону. Игра, разработанная украинской студией GSC Game World, была выпущена 20 ноября 2024 года и стала одной из самых масштабных и амбициозных украинских игр.

Чего ждать от игры

Постапокалиптическая атмосфера Игра сохраняет атмосферу предыдущих частей серии, предлагая игрокам исследовать опасные и загадочные локации Чернобыльской зоны.

Нелинейный сюжет: Игрок может влиять на развитие сюжета, принимая разные решения и выбирая разные пути прохождения. Глубокая система модификаций: Игроки могут создавать собственные оружие и экипировку, адаптируясь к разным условиям зоны.

Живой мир: Зона отчуждения в STALKER 2 – это динамично меняющийся мир. Погода, время суток и действия игрока влияют на поведение монстров и других сталкеров.

Мультиплиер: Хотя основной упор сделан на одиночную кампанию, в игре также присутствует многопользовательский режим, который позволит игрокам исследовать Зону вместе с друзьями.

Где можно приобрести игру

STALKER 2: Сердце Чернобыля доступно на платформах Xbox Series X|S и PC. Приобрести игру можно в цифровых магазинах, таких как Steam, Microsoft Store и другие.

Напомним, новый научный отчет Университета Хьюстона доказывает: видеоигры способны развивать навыки , которые становятся ключевыми для профессионального успеха. В течение 20 лет исследователи отслеживали привычки работающих 23 геймеров и выяснили, что их увлечение играми положительно влияет на карьеру.