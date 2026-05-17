logo

BTC/USD

78019

ETH/USD

2182.1

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech игры В США создали сатирическую игру о Трампе и войне в Иране: победить в ней невозможно
commentss НОВОСТИ Все новости

В США создали сатирическую игру о Трампе и войне в Иране: победить в ней невозможно

Проект Operation Epic Furious высмеивает политику США, а победить в игре невозможно.

17 мая 2026, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Соединенных Штатах появилась новая сатирическая видеоигра о президенте США Дональде Трампе и конфликте вокруг Ирана. Проект под названием Operation Epic Furious: Strait to Hell имеет одну особенность, ведь в этой игре невозможно победить.

В США создали сатирическую игру о Трампе и войне в Иране: победить в ней невозможно

В США создали сатирическую игру о Трампе. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс Wired, игру о Трампе создала анонимная художественная группа Secret Handshake, ранее выпускавшая провокационные работы об американской политике. Игровые автоматы с новинкой установили у Военного мемориала в Вашингтоне, а также открыли доступ к онлайн-версии.

Авторы иронизируют над тем, как современные войны превращаются в медийное шоу. На табличке возле установки указано, что администрация Трампа якобы "продает войну как видеоигру", а сама игра описывается как "симулятор пикселизированного патриотизма".

В США создали сатирическую игру о Трампе и войне в Иране: победить в ней невозможно - фото 2

Игра о Дональде Трампе

Сюжет стартует в Белом доме с разговора Дональда Трампа и Мелании Трамп о файлах Эпштейна в самолете. Уже на первых минутах игрок может проиграть из-за ответа на вопросы супругов американского президента. Далее главный герой, то есть Трамп, отправляется искать нефть и идеи для сообщений в Truth Social, чтобы установить контроль над Ормузским проливом и одержать победу в войне с Ираном.

В процессе игры Трамп вступает в конфликты с разными персонажами, среди которых Папа Римский, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, а также действующие и бывшие представители его администрации, в том числе директор ФБР Каш Патель, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и бизнесмен Илон Маск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинских играх о войне в Украине, где можно избивать Путина.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп и Путин могут предложить Украине "финский сценарий" окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wired.com/story/video-game-trump-iran-war/
Теги:

Новости

Все новости