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Украинская видеоигра стала мировым лидером продаж в Steam

Новая часть игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" стала игрой, которая больше всего продается в Steam

сегодня, 14:50
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Автор:
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Slava Kot

Украинская видеоигра стала мировым лидером продаж в Steam

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Видеоигра от украинской студии GSC Game World "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" стала лидером по продажам в Steam, заняв первое место в обновленном рейтинге платформы 20 ноября. Это произошло еще до старта официальной продажи игры.

Украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" появилась в конце октября в Steam в разделе "Хиты продаж", который публикует 100 популярнейших игр, что были проданы за последние дни. Сначала игра была на 70 месте в рейтинге, потом поднялась на 16, а на прошлой неделе вошла в топ-10, заняв 6 место.

За два дня до релиза, 18 ноября, "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" поднялась на 1-ю строчку, опередив все платные игры и уступив лишь бесплатный легендарный игр Counter-Strike 2. Однако уже 20 ноября "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" закрепил свое лидерство в Steam, став самой популярной игрой по продажам.

Украинская видеоигра стала мировым лидером продаж в Steam - фото 2

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" — самая популярная игра по продажам в Steam

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" – это продолжение культовой серии игр в жанре шутер от первого лица. События разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения, которая после радиационного выброса наполнилась аномалиями, опасными существами и уникальной атмосферой. "Сердце Чернобыля" станет четвертой игрой в серии "S.T.A.L.K.E.R." и первой, выпущенной на консолях. Разработчики обещают, что основная сюжетная линия длится около 40 часов и предлагает четыре разных финала.

Дата выхода "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" – 20 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19-летний россиянин напал на украинца в Counter-Strike 2. Его ожидало скорое наказание.

Также "Комментарии" писали о 5 украинских мини-играх о войне в Украине.



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Источник: https://store.steampowered.com/charts/topselling/global
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