Украинцы создали игру, где каждый может избить Путина и Кадырова

Отечественные разработчики стали создателями небольшой игры, что дает возможность на время развлечения стать, как миллиардер Илон Маск и нанести удары президенту России Владимиру Путину, а также его главному приспешнику Рамзану Кадырову. О новом виртуальном проекте информируют сотрудники портала GameDev DOU.

Украинцы создали игру (фото: скриншот)

Игра называется Musk vs Putin и ее можно запустить прямо в браузере по этой ссылке.

Здесь все несложно: нужно в трехмерном пространстве управлять Илоном Маском. Он должен отколотить первым Кадырова, дальше — Путина. Основатель SpaceX может нанести удар руками, совершить аперкот и еще делать атаки ногами.

Ваши виртуальные поединки будут проходить на фоне созданных иллюстраций разрушенного Мариуполя. Сами поединки сопровождает песня "Ой в лузі червона калина" в исполнении представителя "Бумбокса" Андрея Хливнюка.

Игра разработана по инициативе фонда Palianytsia, собирающего средства на гуманитарные нужды. Одержав убедительную победу над главой Кремля и его приспешником, участники могут внести свой вклад в организацию. Так уже собрано более 10 тысяч долларов.

Разработчики виртуального развлечения – это пятеро наших соотечественников – один Unity-специалист и четыре художника. Все они работали над проектом один за другим. Основная цель командного замысла – рассказать о войне. Для идеи использовали информацию Илона Маска в Twitter, где последний вызвал президента РФ на поединок за Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Действии" запустили игру, где "Байрактаром" можно управлять через смартфон. В последнем обновлении приложения "Действие" появилась онлайн-игра, в которой с помощью боевого беспилотника "Байрактар" теперь можно подбивать российские танки.

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