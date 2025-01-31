logo

BTC/USD

104865.63

ETH/USD

3394.20

LTC/USD

129.56

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech игры ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox

Xbox в 2025 году предлагает множество увлекательных игр, которые заставят вас забыть о реальности – от мира Marvel до исследований Чернобыля. Собрали ТОП 10 популярнейших игр, которые стали любимыми хитами для геймеров.

сегодня, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

За последние два десятилетия корпорация Майкрософт превратила бренд Xbox в настоящего лидера в мире консольных игр. Кроме того, компания запустила услуги подписки на видеоигры Xbox Game Pass, обладающую огромной базой популярных игр. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 10 самых популярных видеоигр на Xbox.

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox

10 самых популярных игр на Xbox

Большинство, но не все из выбранных нами игр доступны на Xbox Game Pass. Однако все игры в списке можно играть на Xbox – от увлекательных шутеров и песочниц до спортивных симуляторов и приключенческих экшенов.

Indiana Jones and the Great Circle

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 2

После успеха кинофраншизы Индиана Джонс появился как персонаж видеоигры. Indiana Jones and the Great Circle – это изданный Bethesda Softworks в 2024 году приключенческий боевик, имеющий сюжет на основе оригинальной серии фильмов.

Fortnite

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 3

Игра в жанрее королевское сражение остается одной из самых популярных игр в мире. Все благодаря постоянным обновлениям, увлекательному геймплею, а также сотрудничеству с известными брендами и франшизами.

Marvel Rivals

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 4

Marvel Rivals – одна из самых ожидаемых новинок на рынке игр, которая стала доступна для геймеров в конце 2024 года. Это командный шутер от третьего лица, включающий в себя 37 культовых героев и злодеев из вселенной комиксов Marvel.

Minecraft

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 5

Популярная песочница в открытом мире, характерная минималистичным кубическим дизайном. После выхода в 2011 году Minecraft получила широкую аудиторию фанатов и считается одной из самых продаваемых и популярных видеоигр в истории.

EA Sports College Football 25

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 6

После продолжительного перерыва EA возвращает культовую серию College Football. Это спортивный симулятор американского футбола, в котором представлены 134 школы, что погружают игроков в атмосферу спортивного колледжа. Игра получила положительные отзывы и стала самой продаваемой спортивной видеоигрой в истории США.

ROBLOX

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 7

Платформа для создания игры, где могут играть как создатели, так и другие геймеры. На платформе более 2 миллионов разработчиков использовали Roblox Studio для создания 20 миллионов игр ежегодно. Таким образом, ROBLOX благодаря огромному сообществу пользователей, которые постоянно создают новые мини-игры, остается одной из самых популярных игр на Xbox.

Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone/Black Ops 6

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 8

Культовая серия видеоигр в жанре шутера от первого лица, посвященная разным реальным и вымышленным боевым событиям, в частности, Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне и космическим войнам.

Grand Theft Auto V

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 9

Еще одна культовая игра, которая более десяти лет остается одной из самых популярных игр на Xbox. Это седьмая часть серии Grand Theft Auto, где история разворачивается вокруг трех главных персонажей – отставного грабителя Майкла, уличного гангстера Франклина и торговца наркотиками и оружием Тревора, а также их попыткам совершить кражи под давлением коррумпированного государственного учреждения и влиятельных преступников.

NBA 2K25

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 10

Очередная часть серии баскетбольных симуляторов NBA 2K. Видеоигра имеет улучшенную графику, обновленные составы команд и более реалистичную физику игры.

STALKER 2: Heart of Chornobyl

ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox - фото 11

Самая ожидаемая игра от украинских разработчиков GSC Game World. STALKER 2: Heart of Chornobyl – четвертая часть культовой серии в жанре постапокалиптического шутера от первого лица, где события происходят в альтернативном мире Чернобыльской зоны. Релиз игры состоялся 20 ноября 2024 года на консолях нового поколения от Microsoft Xbox Series X/S и Windows.

Ранее портал "Комментарии" публиковал 10 самых популярных игр на PlayStation.

Также "Комментарии" писали о том, сколько копий игры STALKER 2 было продано за два дня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости