ТОП 10 самых популярных видеоигр на Xbox

За последние два десятилетия корпорация Майкрософт превратила бренд Xbox в настоящего лидера в мире консольных игр. Кроме того, компания запустила услуги подписки на видеоигры Xbox Game Pass, обладающую огромной базой популярных игр. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 10 самых популярных видеоигр на Xbox.

10 самых популярных игр на Xbox

Большинство, но не все из выбранных нами игр доступны на Xbox Game Pass. Однако все игры в списке можно играть на Xbox – от увлекательных шутеров и песочниц до спортивных симуляторов и приключенческих экшенов.

Indiana Jones and the Great Circle

После успеха кинофраншизы Индиана Джонс появился как персонаж видеоигры. Indiana Jones and the Great Circle – это изданный Bethesda Softworks в 2024 году приключенческий боевик, имеющий сюжет на основе оригинальной серии фильмов.

Fortnite

Игра в жанрее королевское сражение остается одной из самых популярных игр в мире. Все благодаря постоянным обновлениям, увлекательному геймплею, а также сотрудничеству с известными брендами и франшизами.

Marvel Rivals

Marvel Rivals – одна из самых ожидаемых новинок на рынке игр, которая стала доступна для геймеров в конце 2024 года. Это командный шутер от третьего лица, включающий в себя 37 культовых героев и злодеев из вселенной комиксов Marvel.

Minecraft

Популярная песочница в открытом мире, характерная минималистичным кубическим дизайном. После выхода в 2011 году Minecraft получила широкую аудиторию фанатов и считается одной из самых продаваемых и популярных видеоигр в истории.

EA Sports College Football 25

После продолжительного перерыва EA возвращает культовую серию College Football. Это спортивный симулятор американского футбола, в котором представлены 134 школы, что погружают игроков в атмосферу спортивного колледжа. Игра получила положительные отзывы и стала самой продаваемой спортивной видеоигрой в истории США.

ROBLOX

Платформа для создания игры, где могут играть как создатели, так и другие геймеры. На платформе более 2 миллионов разработчиков использовали Roblox Studio для создания 20 миллионов игр ежегодно. Таким образом, ROBLOX благодаря огромному сообществу пользователей, которые постоянно создают новые мини-игры, остается одной из самых популярных игр на Xbox.

Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone/Black Ops 6

Культовая серия видеоигр в жанре шутера от первого лица, посвященная разным реальным и вымышленным боевым событиям, в частности, Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне и космическим войнам.

Grand Theft Auto V

Еще одна культовая игра, которая более десяти лет остается одной из самых популярных игр на Xbox. Это седьмая часть серии Grand Theft Auto, где история разворачивается вокруг трех главных персонажей – отставного грабителя Майкла, уличного гангстера Франклина и торговца наркотиками и оружием Тревора, а также их попыткам совершить кражи под давлением коррумпированного государственного учреждения и влиятельных преступников.

NBA 2K25

Очередная часть серии баскетбольных симуляторов NBA 2K. Видеоигра имеет улучшенную графику, обновленные составы команд и более реалистичную физику игры.

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Самая ожидаемая игра от украинских разработчиков GSC Game World. STALKER 2: Heart of Chornobyl – четвертая часть культовой серии в жанре постапокалиптического шутера от первого лица, где события происходят в альтернативном мире Чернобыльской зоны. Релиз игры состоялся 20 ноября 2024 года на консолях нового поколения от Microsoft Xbox Series X/S и Windows.

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