Топ 10 самых популярных игр на PS

Одна из самых популярных игровых консолей PlayStation стала ключевой площадкой для геймеров по всему миру. Она может похвастаться огромной библиотекой игр на любой вкус – от увлекательных приключений до острых шутеров. Портал "Комментарии" подготовил список 10 самых популярных игр на PS, которые точно не дадут заскучать.

10 самых популярных на PS. Фото: Fortnite

Огромный выбор игр на PlayStation может сбить с толку даже опытного геймера. Чтобы облегчить задачу, мы подготовили подборку лучших игр на PS, которая поможет вам сделать правильный выбор.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Тактический шутер Ubisoft от первого лица, акцентирующий внимание игроков на командной работе и требующий от них стратегического мышления. Игра имеет несколько режимов, в том числе обезвреживание бомбы, захват заложника или захват территории. Каждый персонаж имеет свои характеристики, а карты создают особые условия боя для тактических шагов и командных действий.

Grand Theft Auto V

Легендарная приключенческая игра от Rockstar Games, которая вышла еще в 2013 году и до сих пор привлекает игроков. Она стала настоящим феноменом в мире видеоигр и по сей день остается одной из самых популярных игр на PlayStation. GTA V рассказывает историю от имени трех разных персонажей – Майкла, Тревора и Франклина, каждый из них имеет свою уникальную биографию, мотивы и навыки. Благодаря им вы можете совершать грабежи, инвестировать на фондовом рынке, участвовать в гонках и выполнять другие миссии.

Minecraft

Культовая песочница имеет несколько режимов игры: выживание, приключения, творчество, хардкор и наблюдение. Благодаря этим режимам вы можете создать собственный мир, строя замки из блоков, исследовать подземные пещеры и новые биомы, собирать ресурсы, сражаться с монстрами или просто отдыхать на пляже. Кроме того, игра позволяет играть с друзьями через мультиплеерный режим.

EA SPORTS FC 24

После окончания легендарной серии футбольных симуляторов FIFA, Electronic Arts создали новую игру – EA SPORTS FC 24. Она учитывает предыдущий опыт, а также имеет еще более реалистичную графику, улучшенную механику взаимодействий между мячом и игроками и содержит новые игровые режимы.

Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone/Black Ops 6

Серия игр Call of Duty много лет сохраняет лидерство среди качественных шутеров, предлагающих реалистичный боевой опыт, увлекательные кампании и интенсивные онлайн-битвы. Игра традиционно входит в список лучших игр для PlayStation, а каждая часть предлагает увлекательную одиночную кампанию и динамические многопользовательские режимы.

Roblox

Roblox – это не типичная игра, а огромная платформа, позволяющая пользователям со всего мира создавать собственные игры, а также играть в видеоигры других геймеров. Таким образом, Roblox предлагает постоянное обновление, которое ограничивается только фантазией пользователей.

Rocket League

Спортивная игра, ставшая симбиозом футбола и гонок. Игроки управляют ракетными автомобилями, которыми должны забить огромный мяч в ворота. Благодаря сочетанию спорта и аркады Rocket League стала одной из самых популярных мультиплеерных игр последних лет на PS.

Fall Guys

Яркая многопользовательская игра в жанре королевской битвы, в которой нужно соревноваться с другими игроками в различных мини-играх. Цель игры проста – победить всех других в соревнованиях. Fall Guys стала настоящим хитом во время пандемии и по-прежнему остается среди лидеров по популярности для геймеров платформы PlayStation.

Fortnite

Бесплатный онлайн-шутер с элементами королевской битвы, ставший настоящим феноменом в индустрии игр. Fortnite постоянно обновляется и предлагает игрокам новые соревновательные режимы, ивенты и коллаборации с популярными брендами. Благодаря этому сохраняется стабильный интерес игроков к игре.

Red Dead Redemption 2

Еще один шедевр от Rockstar Games, переносящий игроков в мир Дикого Запада XIX века. Игра имеет увлекательный и подробный открытый мир, где вы играете за одного из членов банды после неудачного ограбления и вынуждены бежать от закона. Помимо основной сюжетной линии вы можете заниматься охотой, рыбалкой, играть в покер и выполнять побочные задания.

Вот краткий итог всех игр на PS, попавших в список.

10 самых популярных игр для PlayStation:

- Tom Clancy's Rainbow Six Siege

- Grand Theft Auto 5

- Minecraft

- EA SPORTS FC 24

- Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone/Black Ops 6

- Roblox

- Rocket League

- Fall Guys

- Fortnite

- Red Dead Redemption 2

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