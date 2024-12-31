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Самые популярные игры 2024 года в Steam: какие проекты завоевали сердца геймеров

Одна из игр собрала пиковую аудиторию более чем в 2,4 миллиона игроков одновременно

сегодня, 06:00
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Амбарцумян Анна

2024 год оказался чрезвычайно успешным для игровой платформы Steam. Опубликован итоговый рейтинг самых популярных игр года, которые завоевали внимание миллионов геймеров.

Самые популярные игры 2024 года в Steam: какие проекты завоевали сердца геймеров

Геймер. Фото freepick

Steam установил очередной рекорд, добавив на свою платформу более 18 тысяч новых игр — это значительно больше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано около 14 тысяч релизов. Также был представлен рейтинг проектов с наибольшим количеством игроков, которые стали лидерами по популярности.

Лучшие игры по количеству одновременных игроков

В списке самых популярных игр года оказались как новые релизы, так и классические хиты, продолжающие собирать многотысячную аудиторию:

  • Helldivers 2 – кооперативный шутер, ставший открытием года благодаря динамичному геймплею.

  • Black Myth: Wukong – новый RPG-экшен, который на пике собрал более 2,4 миллиона игроков одновременно.

  • PUBG – классика жанра королевской битвы, которая продолжает быть в тренде.

  • Palworld – яркий симулятор выживания, сочетающий элементы приключенческой игры.

  • Apex Legends — бесплатный батл-рояль, удерживающий лидерские позиции.

  • Counter-Strike 2 – обновленная версия культового шутера, привлекшая внимание древних фанатов.

  • Marvel Rivals — новинка в мире супергеройских игр, быстро получившая популярность.

  • Elden Ring — RPG, которая вновь оказалась среди лидеров благодаря масштабным обновлениям.

  • Dota 2 – легендарная игра, которая продолжает собирать многомиллионную аудиторию.

  • Path of Exile 2 – продолжение популярного action RPG, которое привлекло внимание благодаря новым механикам.

Что сделало Black Myth: Wukong главным хитом года?

Игра Black Myth: Wukong стала настоящим феноменом, собрав пиковую аудиторию в более чем 2,4 миллиона игроков одновременно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал что, 20 ноября игра STALKER 2 стала доступной в Украине. Это был долгожданный релиз, которого киберигровцы ждали 14 лет.




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Источник: https://comments.ua/ua
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