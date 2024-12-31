Самые популярные игры 2024 года в Steam: какие проекты завоевали сердца геймеров

2024 год оказался чрезвычайно успешным для игровой платформы Steam. Опубликован итоговый рейтинг самых популярных игр года, которые завоевали внимание миллионов геймеров.

Геймер. Фото freepick

Steam установил очередной рекорд, добавив на свою платформу более 18 тысяч новых игр — это значительно больше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано около 14 тысяч релизов. Также был представлен рейтинг проектов с наибольшим количеством игроков, которые стали лидерами по популярности.

Лучшие игры по количеству одновременных игроков

В списке самых популярных игр года оказались как новые релизы, так и классические хиты, продолжающие собирать многотысячную аудиторию:

Helldivers 2 – кооперативный шутер, ставший открытием года благодаря динамичному геймплею.

Black Myth: Wukong – новый RPG-экшен, который на пике собрал более 2,4 миллиона игроков одновременно.

PUBG – классика жанра королевской битвы, которая продолжает быть в тренде.

Palworld – яркий симулятор выживания, сочетающий элементы приключенческой игры.

Apex Legends — бесплатный батл-рояль, удерживающий лидерские позиции.

Counter-Strike 2 – обновленная версия культового шутера, привлекшая внимание древних фанатов.

Marvel Rivals — новинка в мире супергеройских игр, быстро получившая популярность.

Elden Ring — RPG, которая вновь оказалась среди лидеров благодаря масштабным обновлениям.

Dota 2 – легендарная игра, которая продолжает собирать многомиллионную аудиторию.

Path of Exile 2 – продолжение популярного action RPG, которое привлекло внимание благодаря новым механикам.

Что сделало Black Myth: Wukong главным хитом года?

Игра Black Myth: Wukong стала настоящим феноменом, собрав пиковую аудиторию в более чем 2,4 миллиона игроков одновременно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал что, 20 ноября игра STALKER 2 стала доступной в Украине. Это был долгожданный релиз, которого киберигровцы ждали 14 лет.



