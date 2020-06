Resident Evil Village станет полноценным продолжением популярной игровой серии

Разработчики игры Resident Evil Village выступили с новой информацией о своем продукте. Цуёси Канда и Питер Фабиано, продюссеры игры, сообщили первую информацию о геймплее. Первым делом разработчики четко дали понять, что Resident Evil Village - это прямое продолжение предидущих игр. Напомним, на даный момент серия состоит из семи игр.

Строят игру на движке RE Engine, на основе которого работают Resident Evil 7, Devil May Cry 5 и последние ремейки "Обителя зла". Движок был адаптирован под консоли следующего поколения. В числе главных особенностей игры продюсеры назвали реалистичную графику, отсутствие экранов загрузки и атмосферный звук.

Вид от первого лица решили оставить. Также геймеры смогут увидеть больше деталей на объектах окружающей среды. Инвентарь оставили классическим: есть общее количество ячеек, а предметы занимают разное количество слотов в рюкзаке героя. Там же можно увидеть и состояние здоровья.

Ближе к концу лета геймеры получат больше информации о Resident Evil Village.





Как сообщало издание "Комментарии", игра The Last of Us Part 2 получила первые оценки критиков

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!