Игра The Last of Us Part 2 получила первые оценки критиков

Игра The Last of Us: Part 2 еще не дошла до релиза. Тем не менее, представители СМИ успели поиграть в игру и смогли оценить ее надлежащим образом.

По состоянию на этот момент рейтинг The Last of Us: Part 2 после оценки журналистов составляет 96 баллов. IGN оценили проект в 100 баллов. Особенно они похвалили сюжет за персонажей и эмоции, а геймплей за развитие механик первой TLOU. В сиквеле игроки смогли поиграть за Элли, которая оказалась проворнее Джоэла. Девушка способна прыгать, лазить по канатам и проворно уворачиваться от прямых атак.

В то же время на 70 баллов игру оценил журналист портала Game Revolution. Автор признал, что сюжет получился захватывающим, но его слабым местом является затянутость, так как сценаристы решили раскрыть слишком много тем. Боевая система все так же захватывает и заставляет действовать тактически, но спустя тридцать часов однообразие становится заметным.

Оценки The Last of Us Part 2: Comicbook.com — 100; Game Rant — 100; Guardian — 100; Shacknews — 100; VG247 — 100; VGC — 100; Wccftech — 95; USgamer — 90; Destructoid — 85; Destructoid — 70; IGN Japan — 70.

