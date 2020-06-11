Epic Games Store раздает бесплатно две популярные игры

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Антон Корнилов
Игровой онлайн-магазин Epic Games Store начала бесплатно раздавать две
популярные игры, среди которых ARK:
Survival Evolved с некоторыми дополнениями и набор файтингов Samurai Shodown Neogeo Collection. Об этом сообщили
в игровом издании DTF.
ARK:
Survival Evolved
— это многопользовательская игра о выживании на острове с динозаврами и другими
первобытными существами. Пользователи смогут приручать динозавров и
использовать их для передвижения и сражений. Также 11 июня в игру планируют
добавить новую дополнительную карту под названием Crystal Isles, а также запустить
событие к 4-летию с момента выхода игры.
Также началась раздача набора Samurai Shodown Neogeo Collection, в который входят
игры с первой по пятую части, а также Samurai Shodown V Special и
V Perfect. Спустя неделю Epic Games Store планирует
начать раздачу игр Pathway и The Escapists
2.
ARK:
Survival Evolved и Samurai Shodown Neogeo Collection будут доступны бесплатно в Epic Games Store до
18 июня включительно.
Как сообщал портал "Комментарии", с 4 до 11 июня Epic Games Store бесплатно раздавал игру Overcooked.
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