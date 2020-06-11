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Epic Games Store раздает бесплатно две популярные игры

EGS бесплатно раздает ARK: Survival и Samurai Shodown Neogeo Collection

сегодня, 21:40
Автор:

Антон Корнилов
Epic Games Store раздает бесплатно две популярные игры

Игровой онлайн-магазин Epic Games Store начала бесплатно раздавать две популярные игры, среди которых ARK: Survival Evolved с некоторыми дополнениями и набор файтингов Samurai Shodown Neogeo Collection. Об этом сообщили в игровом издании DTF.

ARK: Survival Evolved — это многопользовательская игра о выживании на острове с динозаврами и другими первобытными существами. Пользователи смогут приручать динозавров и использовать их для передвижения и сражений. Также 11 июня в игру планируют добавить новую дополнительную карту под названием Crystal Isles, а также запустить событие к 4-летию с момента выхода игры.

Также началась раздача набора Samurai Shodown Neogeo Collection, в который входят игры с первой по пятую части, а также Samurai Shodown V Special и V Perfect. Спустя неделю Epic Games Store планирует начать раздачу игр Pathway и The Escapists 2.

ARK: Survival Evolved и Samurai Shodown Neogeo Collection будут доступны бесплатно в Epic Games Store до 18 июня включительно.

Как сообщал портал "Комментарии", с 4 до 11 июня Epic Games Store бесплатно раздавал игру Overcooked.


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Источник: https://dtf.ru/sale/146684-v-epic-games-store-nachalas-razdacha-ark-survival-evolved
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