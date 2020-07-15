Редкая версия популярной видеоигры ушла с молотка

Редкая версия классического Super Mario Bros 1985 года была продана на аукционе за 114 000 долларов США. На сегодня это самая высокая цена, которая была заплачена за видеоигру. Об этом сообщает ВВС.

Картридж, все еще в оригинальной упаковке, был продан анонимному покупателю. Американский аукционист заявил, что спрос "был чрезвычайно высок", отчасти потому, что именно эта упаковка использовалась недолго. Предыдущий рекорд для выставленной на аукцион игры составлял 100 000 долларов. Это была другая копия Super Mario.

Игра Super Mario рассказывает о приключениях одноименного героя-водопроводчика, к которому часто присоединяется его брат Луиджи. Super Mario до сих пор часто упоминается как самая успешная франшиза видеоигр. Ее популярность никогда не ослабевала.

Пирс Хардинг-Роллс, эксперт по играм в исследовательской компании Amper Analysis, подчеркнул, что старые видеоигры становятся столь же желанными, как и другие редкостные предметы, связанные с детством многих современных коллекционеров. Например, как запечатанные винтажные фигуры персонажей "Звездных войн" и нетронутые комиксы Marvel.

Как сообщало издание "Комментарии", Nintendo анонсировала мобильную игру Mario Kart Tour.

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