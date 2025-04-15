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Почему мужчины выбирают женских персонажей в видеоиграх: неожиданные причины

Почти треть мужчин-геймеров сознательно выбирают играть за женских персонажей в видеоиграх.

сегодня, 14:05
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Автор:
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Slava Kot

Мужчины в онлайн-играх нередко выбирают играть за женских персонажей, чем и заинтересовали исследователей. Оказывается, за этим стоят прагматические цели, стратегическое преимущество, а также определенная эстетика, сексуальная объективизация и скрытые вопросы идентичности.

Почему мужчины выбирают женских персонажей в видеоиграх: неожиданные причины

Почему мужчины играют за женских персонажей в видеоиграх

Согласно опросу аналитической группы Quantic Foundry, игроки обычно предпочитают персонажей своего пола. Самыми последовательными в этом оказались женщины – 76% респонденток выбирают именно женских героинь. Среди небинарных игроков предпочтения несколько смешанные, они лишь немного чаще выбирают небинарных персонажей, чем женских – 38% против 33%.

Но самое большое внимание исследователей привлекли результаты мужчин. Около 29% мужчин сознательно выбирают играть за женщин. Для сравнения, только 9% женщин выбирают мужских персонажей в видеоиграх.

Исследователи предложили несколько вариантов, почему мужчины играют за женских персонажей. Они предполагают, что другие игроки обращают внимание на восприятие женских персонажей в онлайн играх. Аватары женщин часто получают больше подарков, приглашений в команды и привилегий во взаимодействии с другими игроками.

Почему мужчины выбирают женских персонажей в видеоиграх: неожиданные причины - фото 2

Персонажка видеоигры

Также женские персонажи могут бессознательно восприниматься противниками как менее опасные, что дает игроку определенное психологическое преимущество в бою.

"Они занимают меньше места на экране. Женщины меньше, а мужчины гораздо объемнее, поэтому иногда вы можете не видеть, что впереди", — объясняет геймер преимущество в выборе женского персонажа на форуме Steam.

Еще одним аргументом выбора персонажей для гемеров-мужчин стала визуальная эстетика, а также возможность объективизировать и контролировать женские тела.

"Меня привлекают женщины, особенно их зад, который обычно является стандартным положением камеры во время игры в видеоигры. Это просто делает игру немного более привлекательной для того, чтобы играть за персонажа, который вам приятен", — считает другой игрок.

Почему мужчины выбирают женских персонажей в видеоиграх: неожиданные причины - фото 3

Персонажка видеоигры

Кроме того, исследователи считают, что в обществе до сих пор строже осуждают мужчин за нарушение гендерных стереотипов, чем женщин. Поэтому цифровое пространство предоставляет безопасную среду для экспериментов с самовыражением без опасения. Также анонимность в видеоиграх позволяет игрокам примерять другие роли и изучить собственную идентичность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Илон Маск оконфузился в игре во время ее прямой трансляции.

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Источник: https://quanticfoundry.com/2021/08/05/character-gender/
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