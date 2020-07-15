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Главная Новости IT игры Новые локации и грузовики с оружием: чего ожидать от обновленной PUBG
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Новые локации и грузовики с оружием: чего ожидать от обновленной PUBG

В PUBG появится 14 новых локаций, которые станут более функциональными

сегодня, 18:19
Автор:

Павел Зинченко
Новые локации и грузовики с оружием: чего ожидать от обновленной PUBG

В популярной многопользовательской онлайн-игре PUBG стартовал восьмой сезон, что положило начало выходу обновления 8.1. Новый патч вернул в битву обновленную карту Санок, а также исправил баги и доработал баланс.

Всего разработчики изменили 14 локаций, которые теперь стали более функциональными. Например, теперь на Каменоломне у бойцов, которые заняли позиции на возвышенности, не будет много преимущества за счет больших камней на земле, которые станут хорошим укрытием для других игроков. Старые доки заменили на городок "Тихий угол", где геймеров ожилает еще большее количество наград, чем в предидущей версии.

Новинкой восьмого сезона будет грузовик с трофеями. Он будет выезжать из случайного гаража и передвигаться по острову. После уничтожения одной машины в гараже появляется вторая. Всего на протяжении одного матча можно наткнуться на восемь таких грузовиков. Уничтожив эту машину, игрок получит большой запас оружия и снаряжения для себя и своей команды. 

В восьмом сезоне также появится обновленный "Билет выжившего", в котором будут отсутствовать вкладки "Миссия сообщества", "Миссия развития" и "Миссия начинающего". Также игроки будут получать опыт за выживание в матчах — за один час игры можно заработать 600 единиц опыта.

Как сообщало издание "Комментарии", игра The Last of Us Part 2 получила первые оценки критиков.


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