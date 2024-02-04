Набить морду Путину: 5 украинских игр, чтобы снять стресс во время войны

Во время полномасштабного вторжения украинские разработчики создали десятки мини-игр, которые станут отличным средством для снятия стресса во время войны. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 5 игр, где можно бить по морде Путина, сбрасывать бомбы на российских оккупантов и защищать украинский герб играя в любимую игру детства.



Путин – один из антигероев украинских игр о войне. Фото из открытых источников

Игра Sniffer Dog Quest





скриншот по игре Sniffer Dog Quest



Браузерная игра, вдохновленная псом Патроном, который является искателем взрывчатки. В игре Sniffer Dog Quest главным персонажем является пес по имени Сниффи, который должен за несколько минут найти все взрывоопасные предметы и указать на них с помощью флажка.

Игра Birds Attack 2022





скриншот игры Birds Attack 2022

В игре Birds Attack вы управляете боевым качуром, который должен уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Главная миссия, чтобы россияне не прошли мимо вас. Игра имеет несколько уровней, а в конце вам придется победить российского диктатора Владимира Путина.

Игра Putler Stress Relieve Game





скриншот игры Putler Stress Relieve Game



Настоящая игра для снятия стресса. В Putler Stress Relieve Game вы сможете набить морду Путину, расстрелять его из пистолета и даже усадить российского диктатора на бутылку. Если хотите нанести удары по Владимиру Путину или взорвать Кремль, тогда Putler Stress Relieve Game игра для вас.

Игра Putin Caput





скриншот игры Putin Caput



Адаптация популярной 8-битной игры, которая в народе известна под названием "танчики". В этой игре вы должны уничтожать российские танки и защищать штаб с украинским гербом. Игра Putin Caput запускается в браузере, поэтому у нее можно сразу играть онлайн.

Игра "Битва за Украину"





скриншот игры Битва за Украину

Браузерная пошаговая мини-стратегия "Битва за Украину" позволяет перемещать украинские силы по областям, чтобы в итоге освободить всю территорию Украины от оккупантов. Как и большинство предыдущих онлайн игр от украинских разработчиков, в игре можно донатить на ВСУ.

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