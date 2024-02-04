Набить морду Путину: 5 украинских игр, чтобы снять стресс во время войны

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Slava Kot
Во время полномасштабного вторжения украинские разработчики создали десятки мини-игр, которые станут отличным средством для снятия стресса во время войны. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 5 игр, где можно бить по морде Путина, сбрасывать бомбы на российских оккупантов и защищать украинский герб играя в любимую игру детства.
Путин – один из антигероев украинских игр о войне. Фото из открытых источников
скриншот по игре Sniffer Dog Quest
Браузерная игра, вдохновленная псом Патроном, который является искателем взрывчатки. В игре Sniffer Dog Quest главным персонажем является пес по имени Сниффи, который должен за несколько минут найти все взрывоопасные предметы и указать на них с помощью флажка.
скриншот игры Birds Attack 2022
В игре Birds Attack вы управляете боевым качуром, который должен уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Главная миссия, чтобы россияне не прошли мимо вас. Игра имеет несколько уровней, а в конце вам придется победить российского диктатора Владимира Путина.
скриншот игры Putler Stress Relieve Game
Настоящая игра для снятия стресса. В Putler Stress Relieve Game вы сможете набить морду Путину, расстрелять его из пистолета и даже усадить российского диктатора на бутылку. Если хотите нанести удары по Владимиру Путину или взорвать Кремль, тогда Putler Stress Relieve Game игра для вас.
скриншот игры Putin Caput
Адаптация популярной 8-битной игры, которая в народе известна под названием "танчики". В этой игре вы должны уничтожать российские танки и защищать штаб с украинским гербом. Игра Putin Caput запускается в браузере, поэтому у нее можно сразу играть онлайн.
скриншот игры Битва за Украину
Браузерная пошаговая мини-стратегия "Битва за Украину" позволяет перемещать украинские силы по областям, чтобы в итоге освободить всю территорию Украины от оккупантов. Как и большинство предыдущих онлайн игр от украинских разработчиков, в игре можно донатить на ВСУ.
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